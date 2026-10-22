Steirische Sportlerinnen schmücken sich regelmäßig mit Meistertiteln. Was aber noch oft fehlt: Dieselbe Anerkennung, die männlichen Kollegen zuteil wird.

„Wenn wir trainieren und 99ers-Fans an uns vorbeigehen, werden wir oft gefragt, ob wir Eiskunstlauf machen.“ Dass Graz mit den Graz99ers Huskies auch ein Profi-Dameneishockeyteam hat, kommt vielen nicht in den Sinn, sagt Spielerin Julia Klamminger – und ist mit ihrem Schicksal nicht allein. Sie investieren Zeit, Passion und Schweiß in ihren Sport und bleiben dennoch vielfach unsichtbar. Frauen im Sport leben auch 2026 in zahlreichen Bereichen noch im Schatten ihrer männlichen Kollegen. „Sei es bei der Honorierung oder auch der Präsenz in den Medien, es gibt noch massives Aufholpotenzial“, sagt Manuela Fally, Geschäftsführerin des steirischen Landesverbands des ASVÖ.

Noch ist Gleichstellung im Sport in der Steiermark ein Wunschtraum, das weiß auch der UVC Graz. Sowohl die Damen als auch die Herren spielen in der ersten Volleyball-Bundesliga, am Gehaltszettel schlägt sich die Leistung der Damen dennoch mit 15 bis 20 Prozent weniger Honorar nieder. Das finanzielle Ungleichgewicht sei vor allem dem geschuldet, dass die Herrenmannschaft schon länger im Spitzensport, in diesem Fall der ersten Bundesliga, verweilt, will der sportliche Leiter Frederick Laure betonen. Der Verein gibt an, sich seit Jahren um eine schrittweise Angleichung zu bemühen. „Früher war die Kluft viel größer.“ Neben Sponsoren sind die Vereine deswegen auch vielfach auf Förderungen angewiesen.

© Harald Dostal Manuela Fally, ASVÖ Steiermark

Kein Geschlechterunterschied bei Förderungen

Apropos Förderungen: Hier spielt das Geschlecht keine Rolle, die Beträge für Erstligisten sind bei Männern und Frauen ident. Circa 40.000 Euro lässt die Steiermark zum Beispiel für die Förderung der Volleyballerinnen in der ersten Bundesliga springen. Die Damen des UVC Graz sind eine von drei steirischen Volleyballmannschaften, die vom Land Steiermark gefördert werden. Insgesamt sind 26 Damenmannschaften in fünf Sportarten in der ersten und zweiten Liga. „Auch der Bund unterstützt explizit Frauenligen mit der Initiative ‚Dream-Teams‘, um die Lücke zum Männersport zu verkleinern“, so Laure.

Wichtig außerdem: Was auf Förderungen zutrifft, gilt nicht für Sponsoring, denn durch geringere Aufmerksamkeit fallen viele Damenteams um bessere Verträge um. Davon können die Eishockey-Teams der Graz99ers Huskies ein Lied singen. Der Verein, der 2004 als Dameneishockeyclub Devils Graz begann, kooperiert seit 2024 mit den Graz99ers und näherte sich deshalb auch namentlich an – nicht immer ein Vorteil, wie Obfrau Carina Kling berichtet: „Wir bekommen oft Absagen, weil die Unternehmen dann sagen, dass sie die Männer schon unterstützen und glauben, dass wir etwas abbekommen. Wir sind aber immer noch ein eigener Verein und angewiesen auf Hilfe.“

Je mehr Funktionärinnen es gibt, desto eher wird in Vereinen auch im Interesse von Frauen gehandelt — Manuela Fally , Geschäftsführerin ASVÖ

Immer mehr Frauen im Sport auf Funktionärsebene

Ein Ziel des „Dream-Teams“-Programms ist bewusste Nachwuchsförderung, eine Entwicklung, die auch ASVÖ-Geschäftsführerin Fally durchaus freudig stimmt. „Um mehr Frauen in den Spitzensport zu bekommen und die Sichtbarkeit zu erhöhen, muss man bei den Jüngsten ansetzen.“ Die Chance, dass Mädchen, die alleine in Bubenmannschaften spielen müssen, dem Sport den Rücken kehren, sei nämlich hoch. „Je mehr Mädchen man für Sport motiviert, desto seltener entsteht ein solches Problem.“ Eishockeyspielerin Julia Klamminger kennt die Misere gut, die 20-Jährige spielt, seit sie fünf Jahre alt ist. „Reine Frauenligen gibt es aber erst ab 11 Jahren, davor muss man bei den Burschen mitspielen. Auch wenn man dort viel lernt, ist es als Mädchen ein Kampf um Eiszeit in Spielen.“

© Christian Pirker Julia Klamminger spielt seit ihrer Kindheit Eishockey

Bemühungen fruchten zumindest am Papier, in den 900 steirischen Vereinen, die dem ASVÖ angehören, hat sich der Frauenanteil zwischen Ende 2014 und Ende 2025 von 20 auf 36 Prozent erhöht. Auch auf Führungsebene nehmen Frauen mehr Raum ein, die Zahl der Funktionärinnen ist im selben Zeitraum von 24 auf 32 Prozent gestiegen. Fally: „Je mehr Funktionärinnen es gibt, desto eher wird in Vereinen auch im Interesse von Frauen gehandelt.“

Die Damen haben dieselbe Trainingsleistung, geben oft sogar mehr. — Werner Schimek , SVK Wildcats

„Damen haben dieselbe Trainingsleistung“

Das wirkt sich auch auf die Entwicklungen in regionalen Vereinen aus, wie ein Blick nach Weiz zeigt. Dort ist Werner Schimek seit mehr als zehn Jahren der leitende Kopf hinter der Damenfußballmannschaft „SVK Wildcats“. Die Organisation der Herren- und Damenmannschaften in Krottendorf wird hier strikt getrennt, „mein Fokus liegt ausschließlich auf den Mädels“, so Schimek. Engagement, das in der letzten Saison in einem Meistertitel resultierte.

© KLZ / Julia Kammerer Werner Schimek setzt sich seit Jahren für die Damenfußballmannschaft in Krottendorf in Weiz ein

Dass Herrensport mehr Aufmerksamkeit bekommt, stößt bei Schimek auf Unverständnis. „Die Damen haben dieselbe Trainingsleistung, geben oft sogar mehr. Natürlich ist Damenfußball eine andere Art des Spiels, aber deswegen nicht weniger schön und spannend anzuschauen.“ Das bestätigt auch Michael Erlitz, der sportliche Leiter der Damen von Sturm Graz. Die Mannschaft führt im Moment die Bundesliga an, trainiert ebenso oft wie die Herrenmannschaft und ist für Auswärtsspiele unterwegs.

Die Aufmerksamkeit hält sich dennoch in Grenzen. „Wenigstens sind wir an einem Punkt, wo alle Spielerinnen vom Fußball leben können, das schaffen nur drei Vereine in der Liga.“ Dennoch ist man auf die Einnahmen des „großen Bruders“ angewiesen. „Die Männer nehmen durch Zuschauer und TV-Gelder viel mehr ein. Nur wenige Sponsorings gehen explizit an die Damen.“

© Christian Pirker Carina Kling, Obfrau der Graz99ers Huskies

In Weiz wird das Potenzial der Frauen unterdessen sowohl durch wachsende Zuschauerzahlen, als auch von der Stadt Weiz honoriert. „Da bekommen die Damen sogar etwas mehr Förderung als die Herren“, freut sich Schimek. Ein Tropfen auf den heißen Stein ist es dennoch, sagt er. „Allein die Buskosten für Auswärtsspiele machen 20.000 Euro aus. Aber zumindest steigen unsere Damen nicht mehr mit Minus aus.“