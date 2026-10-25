Kaum noch Wölfe in St. Veit? „Sie sind auf jeden Fall noch da“

Man hört immer weniger von Sichtungen, Vergrämung oder Entnahmebescheiden von Wölfen. Der Bezirksjägermeister erklärt aber, dass der Wolf nie weg war.

„Wir müssen festhalten, dass Wölfe keine Bezirks- und auch keine Landesgrenzen kennen, das wäre zu klein gedacht“, betont der Bezirksjägermeister von St. Veit, Alfons Kogler, und fügt an: „Es gibt laufend Sichtungen, Risse und auch Vergrämungen sowie Entnahmebeschlüsse. Ebenso läuft ständig ein Monitoring vom Land Kärnten, DNA-Analysen und eine Berechnung von Rudelbildungen.“ Still ist es somit um das Thema Wolf in Kärnten nicht geworden.

Das Land Kärnten veröffentlicht zusätzlich einen Quartalsbericht zum Kärntner Wolfsgeschehen. Von 1. Juli bis 30. September mussten 17-mal Wölfe aus bewohntem Gebiet vergrämt werden – 31 Nutztierrisse wurden bestätigt und drei Schadwölfe wurden in Hermagor entnommen. In Summe wurden in Kärnten im Jahr 2026 bisher 15 Wölfe verordnungs- und gesetzeskonform entnommen. Seit Inkrafttreten der ersten Wolfsverordnung mussten in Kärnten knapp 840-mal Risikowölfe aus Siedlungsgebieten vergrämt werden, insgesamt gab es seither 278 Entnahmemöglichkeiten und 45 Wolfsabschüsse.

© Gert Köstinger Bezirksjägermeister Alfons Kogler bestätigt, dass es laufend Sichtungen gibt

Es gab einen Entnahmebescheid

Im Raum St. Veit gab es mehrere Vergrämungen und einen Entnahmebescheid. „Dieser war im Bericht der Saualm. Der Wolf konnte jedoch nicht entnommen werden und der Bescheid ist erloschen. Durch Kameraaufnahmen wissen wir, dass die Wölfe noch da sind. Sie sind definitiv gekommen, um zu bleiben“, betont der Bezirksjägermeister. Eine konkrete Abschussfreigabe für ein bestimmtes Tier gilt in der Regel vier Wochen lang.

Wölfe sind also noch immer ständig in Kärnten und im Bezirk St. Veit präsent, „jedoch wird nicht mehr so oft über eine Sichtung oder Vergrämungen berichtet. Wölfe sind da, weil sie auf Nahrungssuche sind. Finden sie zu wenig, werden sie urbanisiert und suchen in besiedelten Gebieten nach Fressen. Die Regulierung der Population ist dringend erforderlich“, erklärt Kogler.

Dass jedoch ein Spaziergänger oder ein Wanderer Angst haben muss, nicht mehr nach Hause zu kommen, sei aber nicht nötig. „Wenn ich ehrlich bin, ist ein Bär gefährlicher, vor allem wenn er Jungtiere hat. Wenn man über die Grenzen Österreichs hinaussschaut, werden in Slowenien weniger Bären entnommen. Daher gibt es hier eine Wahrscheinlichkeit, dass die Population größer wird und somit einige Bären nach Kärnten kommen. Das wird aber erst in den nächsten zehn Jahren passieren. Wie gesagt, Tiere kennen keine Landes- und Bezirksgrenzen.“