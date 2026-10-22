Neuer Standort für Nachhilfeinstitut in Villach gefunden

Vor kurzem wurden in der Gerbergasse noch Kleider verkauft, seit dieser Woche wird Schülerinnen und Schülern im „Mathe.Studio“ Villach Mathematik erklärt.

In der Gerbergasse wurde nach kurzer Zeit ein fixer Standort für das „Mathe.Studio“ gefunden. Von links: Standortleiter Nicholas Gratzer und einer der beiden Inhaber Bernhard Rumpold

Graffiti an den Wänden, dazu eine moderne Einrichtung: Wo bis Ende August noch die Boutique „Signature Style“ beheimatet war, dreht sich nun alles um Wissensvermittlung. Das Nachhilfeangebot „Mathe.Studio“ hat die ehemaligen Geschäftsräumlichkeiten in der Gerbergasse bezogen und bietet dort Mathematik-Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler an. Erst im Juli war das Unternehmen, das es seit drei Jahren in Klagenfurt gibt, nach Villach gekommen. Zunächst wurde in angemieteten Räumen in der Postgasse unterrichtet.

Hinter dem Mathe.Studio stehen Bernhard Rumpold und Lucca Ventre. Geleitet wird der Villacher Standort zukünftig vom 28-jährigen Nicholas Gratzer. Die neuen Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei Ebenen mit insgesamt 150 Quadratmetern.

1 / 2 Rumpold und Gratzer sind sich einig: Mathematik verstehen und vermitteln können, sind zwei Paar Schuhe © KLZ/Klaus Steiner

Minutengenaue Abrechnung

Anders als bei klassischen Nachhilfeinstituten gibt es keine Vertragsbindung. Über eine eigene App können Eltern ein Profil für ihre Kinder anlegen und Unterrichtstermine buchen. Bezahlt wird nur die tatsächlich in Anspruch genommene Zeit, die minutengenau erfasst wird. Damit sollen sowohl regelmäßige Nachhilfestunden als auch kurzfristige Einheiten vor Schularbeiten möglich sein.

Rumpold rät Eltern, bei Schwierigkeiten nicht zu lange zuzuwarten. „Mathematik ist aufbauend. Das Grundgerüst muss geschaffen werden.“ Wer erst bei größeren Wissenslücken reagiere, müsse oft zunächst versäumten Stoff nachholen, bevor aktuelle Inhalte verstanden werden können. Spätestens wenn nach dem ersten Halbjahr Schwierigkeiten zeigen, sollte man seiner Einschätzung nach handeln.

Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts ist für den 19. November ab 15 Uhr geplant.