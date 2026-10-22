Bei Wahlsieg will ÖVP-Spitzenkandidat sein Unternehmen aufgeben

In Maria Saal stehen nun auch die Spitzenkandidaten der ÖVP und SPÖ fest. Siegfried Obersteiner (ÖVP) plant sein Ingenieurbüro ruhend zu stellen, falls er die Wahl gewinnt.

Mit einem Wahlversprechen lässt der ÖVP-Spitzenkandidat, Siegfried Obersteiner, aufhorchen: „Im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister möchte er seine berufliche Tätigkeit vollständig auf dieses Amt ausrichten. Er würde sein Ingenieur- und Sachverständigenbüro ruhend stellen, um sich mit seiner gesamten Arbeitskraft den Aufgaben der Gemeinde widmen zu können“, heißt es in einer Aussendung der ÖVP Maria Saal. Obersteiner ist seit fünf Jahren der erste Vizebürgermeister in der Gemeinde und wurde in der ÖVP-Vorstandssitzung zum Spitzenkandidaten gewählt.

„Mir ist wichtig, dass wir zuhören, unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen und Entscheidungen nachvollziehbar treffen. Maria Saal hat in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Man hat es geschafft, weg von der Anlasspolitik zu einer stringenten, zielorientierten Entwicklung zu kommen. Darauf möchte ich aufbauen“, wird Obersteiner zitiert. Er sieht in den Bereichen Jugend, Sport und Wohnraumentwicklung für ältere Menschen starken Aufholbedarf. Obersteiner wird nun eine Liste für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 erstellen. Neben den aktuellen Gemeindepolitikern sollen auch „neue Persönlichkeiten“ zum Zug kommen.

SPÖ einigte sich auf Spitzenkandidaten

Der Wahlkampf dürfe in Maria Saal spannend werden. Nach parteiinternen Differenzen wird der amtierende Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ) bei den kommenden Gemeinderatswahlen nicht mehr antreten. Obwohl dies ursprünglich sein Wunsch war. Er sprach von persönlichen Differenzen, die sich auf die politische Arbeit auswirkten. Speziell die Zusammenarbeit mit dem zweiten Vizebürgermeister, Karsten Steiner, sei schwierig gewesen.

© Gemeinde Maria Saal/KK Karsten Steiner ist der neue SPÖ-Spitzenkandidat

Nun hat sich die SPÖ Maria Saal auf Karsten Steiner als neuen Spitzenkandidaten geeinigt. „Karsten steht für Verlässlichkeit, Handschlagqualität und ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. Für jemanden, der zuhört, Verantwortung übernimmt und dort anpackt, wo es etwas zu bewegen gibt“, schreibt die SPÖ Maria Saal.

Überraschendes Polit-Comeback

Eine neue Liste wird bei der kommenden Gemeinderatswahl sicherlich für einen politischen Wirbel sorgen. Georg Schweiger-Kwiatkowski kehrt mit eigener Liste in die Gemeindepolitik zurück. Er zog sich im Juli 2017 nach 15 Jahren aus der Politik zurück. Zu dieser Zeit war er Vizebürgermeister und für die ÖVP im Gemeinderat. Er tut sich mit der Bürgerliste sowie den Grünen zusammen. Schweiger-Kwiatkowski sei von der Zusammenarbeit mit den erfahrenen Gemeindepolitikern von der Bürgerliste und den Grünen „felsenfest überzeugt“.

© Bürgerliste Maria Saal Neue Allianz. Heiner Hammerschlag, Bürgermeisterkandidat Georg Schweiger-Kwiatkowski, Hans-Jörg Zwischenberger (von links)

Seit 1987 ist Josef Krammer (FPÖ) im Maria Saaler Gemeinderat. Der 58-Jährige bringt also knapp 40 Jahre an Erfahrung mit. Der Landtagsabgeordnete und Bezirksparteiobmann der FPÖ wurde bei der Jahreshauptversammlung erneut zum Ortsparteichef und Spitzenkandidaten für die anstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen bestimmt. „Wir wissen, wo der Schuh drückt“, sagt Josef Krammer.