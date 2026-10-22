Durch die Kürzungen im Kulturbudget des Landes geht es für freie Kulturinitiativen ans Eingemachte. Wir haben bei „Straden aktiv“ und „Zone Kirchberg“ nachgefragt.

Knappe öffentliche Mittel und Sparmaßnahmen setzen der steirischen Kunst- und Kulturszene zu. Das ist auch in der Südoststeiermark deutlich spürbar. Das hat etwa auch die Kulturinitiative „Straden aktiv“ – eine Institution in der Region, die seit mittlerweile 50 Jahren besteht – getroffen.

„Schon 2025 hat es uns wild erwischt“, erzählt Wolfgang Seidl, Mastermind der Kulturinitiative, die so legendäre Veranstaltungen wie das Stradener Straßenspektakel organisiert hat. Weil kurzfristig die Mittel für ein von Land Steiermark und Gemeinde Straden kofinanziertes Projekt gestrichen wurden, musste das etablierte Festival „grad & schräg“ kurzfristig adaptiert werden.

Fast die Hälfte der Förderung ausgefallen

Weil mit 17.500 Euro fast die Hälfte des Fördervolumens ausgefallen war, gab es dann ein „Grades & Schräges Requiem“ als Abgesang auf das traditionsreiche Musikfestival. Und im heurigen Jahr gab es „grad & schräg“ gar nicht mehr. „Wir müssen schauen, wie wir über die Runden kommen“, so Seidl. Und zwar mit dem Programm von „49 plus 1“, mit dem die Kulturinitiative das 50-Jahr-Jubiläum begeht.

Generell herrsche ein hoher Grad an Verunsicherung, so Seidl. Von den Kürzungen betroffen seien vor allem die Jahresprojekte im Land, sagt Seidl mit Blick auf die gesamte Kulturszene. Es bestehe die Gefahr, dass Initiativen gegeneinander ausgespielt werden. Für 2027 gibt es vom Land eine Zusage aus der mittelfristigen Kulturförderung 2026-2028: 10.000 Euro für „Straden aktiv“. Das sollte auch für 2028 gelten.

Völlig offen, wie es ab 2029 weitergeht

„Was ab 2029 sein wird, da habe ich überhaupt keine Ahnung“, gesteht Seidl. „Aber es gibt kein großes Jammern. Wir müssen nicht davon leben, kein Personal zahlen oder Räume erhalten. Wir sind nicht abhängig von diesen Geldern. Wir werden uns an die neuen Umstände gewöhnen und mit dem, was zur Verfügung steht, auskommen müssen.“

Ab einer gewissen Unterdotierung gehe es allerdings nicht mehr – und einige hätten dieses Limit schon erreicht, weiß Seidl. „Blöd wird es für junge Künstler und innovative Projekte, wenn es schon für bestehende weniger Geld gibt.“ Seidl kritisiert, dass die Kürzung der Fördermittel auf die Schwächsten abgewälzt wird, wo doch viele Künstler sich schon jetzt im Prekariat befinden. Zum Teil hätten Künstler angeboten, umsonst aufzutreten, so Seidl: „Das geht gar nicht.“

© Zone Kirchberg Der Verein Zone Kirchberg mit Obmann Karl Rosenberger (3.v.r.) ist kürzlich in neue Räumlichkeiten umgezogen

Anders stellt sich die Lage beim Verein „Zone Kirchberg“ dar, in dem ein gutes Dutzend engagierte Mitglieder ehrenamtlich arbeitet. Die Kürzungen im Kulturbudget des Landes spüre man „überhaupt“ nicht, sagt Vereinsobmann Karl Rosenberger. Man hat noch nie probiert, um Förderungen anzusuchen. Rund 30.000 Euro beträgt das Jahresbudget: „Das versuchen wir über private Sponsoren selbst zu finanzieren. Seit sechs Jahren gelingt uns das sehr gut.“ Einen kleinen Beitrag gibt es von der Gemeinde Kirchberg an der Raab, die großes Verständnis für den Verein habe.

„Wir machen keine Risiko-Veranstaltungen und versuchen klein zu bleiben. Wir wollen nichts dazuzahlen“, so Rosenberger. Einig ist er mit Seidl darin, dass Künstler für ihre Auftritte etwas kriegen müssen.