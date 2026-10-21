Briten wollen Lärm in Öffis mit saftigen Strafen ausbremsen

Britische Regierung setzt auf Aufklärung und erhebliche Strafen gegen notorische Lärmbelästiger und „Kopfhörerverweigerer“ in den Öffis.

Nahe am Volk und seinen Problemen – das ist offenbar ihre Devise: Der britische Labour-Premierminister Andy Burnham und seine Regierung setzen auf Erleichterungen im Alltag und gehen gegen den grassierenden Lärm in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Wer kennt hierzulande das Ärgernis nicht auch? Plärrende Musik, über Handy-Lautsprecher geführte Telefonate, Social-Media-Beiträge wie Videos, die mit (zu) viel Dezibel abgespielt werden.

Jene, die glauben laute Musik in Bussen spielen zu müssen, könnten bzw. müssen im Vereinigten Königreich fortan mit einer Geldstrafe von 100 Pfund (umgerechnet 120 Euro) rechnen. Diese neue Maßnahme ist Teil einer nationalen Kampagne der Regierung, gegen „antisoziales Verhalten“ im öffentlichen Raum vorzugehen. Nicht zuletzt das Hinterlassen von Müll oder das Rauchen von E-Zigaretten kann unter der neuen Regelung ebenfalls geahndet werden.

In Zügen schon länger Strafen

Bereits seit 2005 gibt es Gesetze gegen laute Musik und Gesang in Zügen, an die ebenfalls erinnert wird: Fahrgäste, die sich weigern, störendes Verhalten einzustellen, obwohl sie vom Personal dazu aufgefordert wurden, können von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden oder mit bis zu 1000 Pfund (1200 Euro) zur Kassa gebeten werden. Es gelte, „die Fahrt zu teilen, nicht den Lärm“ („Share the journey, not the noise“) – oder wie Burnham es formuliert: „Wir waren alle schon in einem Zug, wenn jemand anfängt, Musik oder Videos laut über sein Telefon abzuspielen. Es kann die Reise schnell verderben.“ Im Visier sind vor allem notorische „Kopfhörerverweigerer“.

Für Busse im öffentlichen Nahverkehr gibt es für die Betreiber und die Behörden neue Empfehlungen, was störendes Verhalten anbelangt: So zielt man etwa auf den Konsum von Alkohol oder das Mitfahren in sehr betrunkenem oder anderweitig berauschtem Zustand ab. Durchgesetzt werden soll dies nicht von Buslenkern – diese sind immer wieder Ziel von Gewalt, was von der Generalsekretärin der Gewerkschaft „Unite“, Sharon Graham, betont wird. Stattdessen sind autorisierte Sicherheitskräfte, aber auch die Polizei dafür vorgesehen, wobei der Ansatz „Ansprechen, erklären, durchsetzen!“ verfolgt wird.

Verkehrsbehörden müssen aktiv werden

Die Geldbuße ist noch nicht überall automatisch in Kraft: Die Regierung hat dafür zwar den Rahmen vorgegeben, doch die örtlichen Verkehrsbehörden müssen zunächst eigene lokale Satzungen ausarbeiten und diese förmlich verabschieden, bevor die zuständigen Kräfte auch Bußgeldbescheide ausstellen können. Sofern die neuen Befugnisse ordentlich und sichtbar umgesetzt würden bzw. die Maßnahmen greifen, würden sie das Sicherheitsgefühl und den Komfort der Fahrgäste spürbar erhöhen, betont indes Ben Plowden von der Organisation „Campaign for Better Transport“.

Den lärmgeplagten Teil des Volks dürfte die Regierung auf ihrer Seite wissen: Laut einer „YouGov“-Umfrage befürworten rund 60 Prozent der Wähler Maßnahmen gegen Personen, die in der Öffentlichkeit laut Musik oder Videos abspielen.