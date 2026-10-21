Aufgrund der Wasserknappheit muss Wasser extern in das Versorgungsnetz eingespeist werden. Dadurch kann es zu Verunreinigungen kommen.

Die Wasserknappheit beschäftigt einige Gemeinden nach wie vor. Im weststeirischen Edelschrott etwa kann der Bedarf im Versorgungsgebiet nicht mehr vollständig aus den eigenen Quellen gedeckt werden. Deshalb wird Trinkwasser durch externe Wassertransporte bereitgestellt. Bei diesen Transporten kann es zu Verunreinigungen des Wassers kommen. Die Gemeinde ruft deshalb bis auf Weiteres dazu auf, Trinkwasser vor dem Konsum mindestens drei Minuten lang abzukochen, so Bürgermeister Georg Preßler. Sobald die Vorsichtsmaßnahme nicht mehr notwendig ist, gibt die Gemeinde Entwarnung.

Der Ortschef bittet die Edelschrotter Bevölkerung zudem, „aufgrund der angespannten Versorgungslage sparsam mit Wasser umzugehen“ und das Wasser aus den öffentlichen Quellen nur für dringende grundlegende Bedürfnisse zu verwenden.