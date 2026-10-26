Die Siebenaumühle in Leitersdorf im Raabtal steht um knapp zwei Millionen Euro zum Verkauf. Um die Mühle rankt sich auch eine alte Sage um Hexen und die Riegersburg.

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde in der Siebenaumühle in Leitersdorf im Raabtal Getreide gemahlen

In der Herbstsonne leuchten rote und gelbe Blätter auf den Bäumen mit dem strahlend blauen Himmel um die Wette. Mit jeder Windböe segeln ein paar dürre Blätter mehr auf die nasse Wiese herab. Setzt man einen Schritt vor den anderen, raschelt das Laub, das das Anwesen der Siebenaumühle in Leitersdorf im Raabtal dieser Tage in bunte Farben taucht.

Sie stehen im Kontrast zum weiß gestrichenen historischen Einfamilienhaus. Massive Mauern, Rundbögen und Sprossenfenster erinnern an vergangene Zeiten. Im Inneren dominiert Holz – am Boden, an der Wand und als Möbel. Neben einem Wirtschafts- und Stallgebäude sowie einem alten Dreikanthof erzählt die frühere Mühle wohl die spannendsten Geschichten.

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde hier Getreide gemahlen. 1965 aber zerstörte ein Hochwasser die Wehranlage und der Mühlenbetrieb musste eingestellt werden. Verschiedene Familien prägten die Siebenaumühle. Ab 1886 befand sie sich etwa im Besitz der Familie Thaller und wurde über Generationen weitergegeben. Bis in jüngste Vergangenheit war das Haus bewohnt. Das Anwesen soll verkauft werden, weil der jetzige Eigentümer keinen Bedarf sieht.

1 / 4 Bis vor Kurzem war das Haus noch bewohnt © Wertraum Immobilientreuhand Gmbh & Co Kg

Hexen machten Halt

Um die Mühle, die direkt an der Raab liegt, rankt sich eine alte Sage: Der Legende nach sollen Hexen, wenn sie von der Riegersburg nach Schloss Hainfeld flogen, hier Halt gemacht haben, erzählt Immobilienmaklerin Ines Reicht von Wertraum in Feldbach. „Es gibt sogar ein Hexenkammerl“, verrät sie schmunzelnd.

Auf die Frage, ob es dort spukt, sagt Reicht: „Das kann ich nicht sagen, aber wenn, dann in positiver Art und Weise.“ Damit sich der neue Käufer oder die Käuferin nicht mit Altlasten beschäftigen müsse, bietet Reicht eine spezielle Dienstleistung vor Verkauf der Liegenschaft an: „Die Immobilie wird vorab energetisch aufgearbeitet, also ausgeräuchert.“ Das gehört für die Immobilienmaklerin zu jedem Verkauf dazu.

1 / 11 Ines Reicht führt die Geschäfte von Wertraum Immobilientreuhand am Torplatz in Feldbach und ist staatlich geprüfte Immobilientreuhänderin © KLZ / Julia Schuster

Künstlerdorf oder Alterssitz

Seit Anfang September hat das Immobilienunternehmen in der südoststeirischen Bezirkshauptstadt die Siebenaumühle in ihrem Portfolio. 22 Hektar Felder und Wald liegen rund um die Gebäude. Beim Verkauf einer solch speziellen Immobilie, deren Ursprünge bis vor das Jahr 1400 zurückgehen, müsse man Geduld haben, betont Reicht: „Aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort wird der richtige Käufer kommen.“

Nutzungsmöglichkeiten durch die Bauten und die Lage direkt am Fluss sieht Reicht viele: „Es wäre perfekt für ein Künstlerdorf, eine Pferdehaltung oder jemanden, der einen Rückzugsort sucht oder seinen letzten Lebensabschnitt hier verbringen möchte.“ Investieren müsse man viel, gibt Reicht zu: „Jemand, der 1,95 Millionen Euro ausgibt, möchte modern wohnen, dann ist schon einiges zu sanieren. Genau darin liegt die Chance.“ Die Grundstruktur des Gebäudes sei aber gut, das Walmdach einwandfrei.

Reicht betitelt die Siebenaumühle als außergewöhnlichste Immobilie, die sie je verkaufen durfte: „Sie lädt zum Träumen ein. Man hat das Gefühl, man ist in einem eigenen Universum. Die Schnelllebigkeit und das Negative im Außen spürt man hier nicht.“