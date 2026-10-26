Trotz allem wieder Netanjahu?

Am Dienstag wählt Israel, erwartet wird ein hauchdünnes Duell. Amtsinhaber Benjamin Netanjahu sieht sich mit vielen Vorwürfen konfrontiert, versteht es aber, eine Grundstimmung im Land zu nutzen.

Zu sagen, dass seine Person und seine Politik polarisieren, dürfte noch untertrieben sein: Seit November 2022 regiert Benjamin Netanjahu in einem ultrarechten Bündnis, nun stellt sich der israelische Ministerpräsident und Chef der konservativen Likud-Partei der Wiederwahl.

Die vorgezogene Parlamentswahl am kommenden Dienstag ist die erste seit dem Hamas-Überfall auf Israel 2023, Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder einen hauchdünnen Vorsprung seines wichtigsten Gegners – des einstigen Generalstabschefs Gadi Eisenkot mit seiner neu gegründeten Partei der Mitte, Jaschar. Insgesamt kämpfen in einer zersplitterten Parteienlandschaft 38 Fraktionen um Stimmen – um in die Knesset einzuziehen, genügen bereits 3,25 Prozent der Stimmen. Am Ende geht es um die große Frage: Mehr Netanjahu oder Wandel?

Wahlempfehlung aus Washington

Seitens des US-Präsidenten Donald Trump gab es bereits eine Wahlempfehlung für den unter Druck stehenden 77-jährigen Amtsinhaber. Ein „großer Kriegerpremier“ und ein „noch größerer Partner für Frieden“ sei dieser – der Journalist Shlomi Eldar sagte indes in einem Interview für „Die Zeit“: „Netanjahu hat Israel zerstört.“ Der Kern der Vorwürfe: Netanjahu soll Warnungen vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 – unter anderem seitens des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajed – schlichtweg ignoriert haben. Das müsste schwer wiegen, stürzte das Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas mit fast 1200 Toten und 250 israelischen Geiseln das Land doch in ein kollektives Trauma.

© IMAGO Netanjahu, als er am 24. September jene ins Visier nahm, die seine Rede vor der UNO nicht hören wollten

Zudem soll der Ministerpräsident wiederholt Abkommen über ein Ende des Krieges in Gaza aus politischen Gründen platzen lassen haben, während Angehörige über viele Monate um ihre Liebsten bangten. Das kostete Netanjahu und seine Rechtskoalition viel Glaubwürdigkeit im Volk – trotzdem verstand er es, dieses großteils auf Kampfmodus einzustellen.

Zur Person Benjamin Netanjahu, geboren am 21. Oktober 1949 in Tel Aviv, ist ein rechtskonservativer israelischer Politiker (Likud) und der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels. Er prägt die Politik des Landes seit über drei Jahrzehnten maßgeblich. Zwischen 1967 und 1972 diente Netanjahu in der militärischen Eliteeinheit Sajeret Matkal und stieg bis zum Hauptmann auf. Netanjahu bsolvierte Elite-Studiengänge (Architektur und Betriebswirtschaftslehre) am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. 1996 wurde er zum damals jüngsten Ministerpräsidenten Israels gewählt. Nach diversen Ministerämtern zwischen 2002 und 2005 trat er 2009 seine zweite und 2022 seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident an. Seither steht er eine Koalition vor, die als die am weitesten rechts positionierte und religiöseste Regierung in der Geschichte des Landes gilt.

Am 28. Februar griffen die USA und Israel dann den Iran an: Berichten zufolge soll Israel früher mobil gemacht haben, als das Pentagon bereit war – und drängt nun auf weitere Angriffe gegen den Erzfeind. Das konzeptlose Toben in der Golfregion beurteilen inzwischen laut Umfragen mehr als 90 Prozent der Israelis als „Niederlage“ ihres Landes. Netanjahu bleibt trotzdem bei seinem Narrativ, dass beide Kriege Israel am Ende sicherer gemacht hätten.

Die grundsätzliche Strategie – zuschlagen, der eigenen Nation willen und ungeachtet aller Kritik von außen – scheint in Israel trotz aller Vorbehalte gegen Netanjahu verfestigt. Gebetsmühlenartig wiederholt „Bibi“ auch, dass es unter ihm niemals einen Palästinenserstaat geben werde. Dass Netanjahu den US-Präsidenten als Waffenbruder fest an seiner Seite weiß, dürfte Menschen in seinem Land beeindrucken – nicht zuletzt die Siedler im Westjordanland. Bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung im September holte er – wie so oft – zu einem Rundumschlag aus und verteidigte seine Kriege. Dutzende Diplomaten, die den Saal noch vor seiner Rede verließen, schimpfte er „moralische Feiglinge“. Dieser Eklat war auch Indiz dafür, dass die international lange vorherrschende Solidarität mit Israel bröckelt.

Faktum ist: Entscheiden sich die Israelis erneut mehrheitlich für Netanjahu, bestätigen sie einen vom Internationalen Strafgerichtshof Gesuchten im Amt: Seit November 2024 liegen IStGH-Haftbefehle gegen Israels Premierminister und den damaligen Verteidigungsminister Yoav Galant vor. Vorgeworfen werden ihnen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im von Israel unerbittlich geführten Gazakrieg. Netanjahu kritisiert indes die angeblich „antisemitische Motivation“ des IStGH.

Nach wie vor Korruptionsverdacht

Nach wie vor gibt es aber auch noch andere dunkle Flecken: Bereits seit Mai 2020 läuft gegen Netanjahu ein Prozess wegen eines Bündels von Korruptionsvorwürfen. Im Dezember 2025 reichte er ein Gnadengesuch bei Staatspräsident Izchak Herzog ein: Netanjahu beantragte ohne Schuldeingeständnis die Einstellung des Verfahrens – der Prozess zerreiße das Land in Krisenzeiten innerlich. Immer wieder wettert er über eine „politische Hexenjagd“. Das vom Justizministerium erstellte Gutachten zum Gnadengesuch wurde bereits im März 2026 fertiggestellt, Inhalt unbekannt.

Wann Staatspräsident Herzog in der Causa entscheidet, ist völlig unklar – wie auch der Ausgang der Wahl am 27. Oktober. Sicher scheinen hingegen wieder Koalitionsverhandlungen voller Intrigen und Komplikationen.