Wetterwarnung: Starkregen und Sturm in Italien, Slowenien und Kroatien

Starkregen und Gewitter werden bis Donnerstagvormittag erwartet. An den Adriaküsten wird vor Sturm und Überschwemmungen gewarnt.

Der Zivilschutz von Friaul-Julisch Venetien hat die höchste (rote) Wetterwarnung herausgegeben. Im Veneto und der Lombardei gelten orange Warnstufen. Starkregen, insbesondere in den Bergregionen, aber auch in Tallagen, wird erwartet. An der Adriaküste zwischen Lignano und Grado ist mit Sturmfluten zu rechnen. Die Warnung ist um Mitternacht in Kraft getreten und gilt bis in die Morgenstunden am Donnerstag.

Das Tiefdruckgebiet wird laut italienischem Wetterdienst in den Bergen zu gewittrigen Regenfällen führen, die stark bis sehr stark ausfallen können. Diese werden besonders in den Karnischen Voralpen bis Mittwochmittag anhalten. In Tallagen werden ergiebige bis starke Niederschläge erwartet. An der nördlichen Adriaküste regnet es mäßig bis ergiebig. Zudem weht ein kräftiger Scirocco (Südostwind), der am Mittwoch in Richtung Venetien besonders stark sein dürfte. Zwischen Lignano und Grado sind Sturmfluten wahrscheinlich. Triest dürfte von dieser Schlechtwetterfront weitgehend verschont bleiben.

Am Donnerstag sind noch Restniederschläge zu erwarten. Im Nordosten werden sie teils noch ergiebig ausfallen. Die Schneefallgrenze wird bei etwa 1.500 Metern liegen.

Nach Angaben des Zivilschutzes können diese Wetterereignisse zu weitreichenden Problemen in Bächen und Flüssen sowie in der städtischen Entwässerung führen, insbesondere in den Berggebieten. Zudem ist mit einem Anstieg der Wasserpegel in den Flüssen zu rechnen. Es kann lokal zu Murenabgängen und Hangrutschungen kommen. An der nördlichen Adriaküste kann es am Mittwoch zu Sturmfluten und Hochwasser kommen. Es ist mit lokalen Verkehrsbehinderungen und windbedingten Problemen zu rechnen.

Slowenien

Der slowenische Wetterdienst Arso gab gelbe Wetterwarnungen für den Westen des Landes aus. Vor allem entlang der Küstengebiete Sloweniens ist mit Sturm, Gewittern und Starkregen zu rechnen. Der Zivilschutz warnt vor Aufenthalten an exponierten Stellen entlang der Küsten und auch zu Vorsicht in Parkanlagen und der Nähe von Bäumen und Strommasten.

Die stärksten Regenfälle werden im Nordwesten des Landes erwartet. „Die Gesamtniederschlagsmenge könnte bis Donnerstagabend gebietsweise 100 Millimeter übersteigen, im Bereich der westlichen Julischen Alpen und in der Region angrenzend zum italienischen Friaul lokal sogar 150 Millimeter erreichen. Aufgrund der starken Regenfälle können kleinere Wasserläufe und Wildbäche rasch anschwellen“, warnt Arso. Die Warnungen bleiben bis Donnerstag aufrecht.

Kroatien

In Kroatien werden ab Mittwoch die stärksten Niederschläge entlang der gesamten Adriaküste erwartet. Die Meteorologen von DHMZ prognostizieren Starkregen, begleitet von Gewittern. Für Teile Kroatiens wurde die zweithöchste, orange Warnstufe ausgesprochen.

Für die Region Rijeka werden erhebliche Regenmengen erwartet, und die Stadt befindet sich in Alarmbereitschaft. „Die zuständigen Dienste werden die Lage auf den Straßen in Rijeka genau beobachten und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer während der vorhergesagten Wetterereignisse zu gewährleisten“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Starke Regenfälle werden bis in die Morgenstunden des Donnerstags anhalten. Eine Wetterberuhigung wird für den Nachmittag erwartet, die Temperaturen werden aber deutlich absinken. „Aufgrund der sinkenden Temperaturen könnte es am Samstag in den höher gelegenen Gebieten sogar schneien“, teilt DHMZ mit. Erst gegen Ende des kommenden Wochenendes soll es wieder sonniger werden.