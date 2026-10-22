Die Unentschiedenen könnten in Israel entscheiden

Die Parlamentswahl am 27. Oktober könnte eine neue Regierung für das Land bringen. Doch ob Netanjahu abgelöst wird, ist offen – und die Koalitionsbildung kann erneut zum Machtpoker werden.

Die Herausforderer sind viele. Insgesamt stehen 38 Parteien auf dem Wahlzettel. Umfragen zufolge dürften jedoch nur elf bis 13 von ihnen Sitze erhalten. Und einer ist dabei der wahrscheinlichste Ablöser Netanjahus: der ehemalige Generalstabschef der israelischen Armee, Gadi Eisenkot.

Nach vier Jahren der rechtesten und religiösesten Koalition in der Geschichte des Landes unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht Israel an einem Scheideweg. Am 27. Oktober geben die Israelis ihre Stimmen ab – wenn es nach den Herausforderern Netanjahus geht, für einen Wandel.

Die Wahl, die als eine der folgenreichsten in der Geschichte des Landes gilt, findet inmitten tiefer gesellschaftlicher Spaltungen statt. Im Mittelpunkt stehen die Verantwortung für das Versagen vor dem verheerenden Angriff der Terrororganisation Hamas, die Last des Militärdienstes, die Unabhängigkeit der demokratischen Institutionen und die Frage, wie Israel angesichts der zunehmenden innenpolitischen Polarisierung und internationalen Isolation weitermacht.

Autoritäre Entwicklung

Für Kritiker von Netanjahus Koalition ist die Wahl die letzte Chance, Israels Entwicklung zu einem zunehmend autoritären, religiös dominierten und international isolierten Staat aufzuhalten.

Der amtierende Premier und seine Verbündeten verteidigen ihre Bilanz und argumentieren, ihre Politik sei notwendig, um Israels Sicherheit zu gewährleisten, seinen jüdischen Charakter zu stärken und die Macht der gewählten Vertreter wiederherzustellen. Netanjahu persönlich will sein Amt verteidigen – trotz seines laufenden Korruptionsprozesses und massiver Proteste wegen der Regierungskampagne gegen die Justiz.

Netanjahu selbst ist der Spaltpilz

Bei früheren Wahlen waren die politischen Blöcke durch gemeinsame ideologische Positionen verbunden, zu den Trennlinien zählten der israelisch-palästinensische Konflikt, sozialpolitische Fragen und Religion. Inzwischen hat sich der Fokus zunehmend auf die Frage verschoben, wer Netanjahu unterstützt und wer nicht.

© IMAGO/Yoav Ginsburg Gadi Eisenkot überholt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar den Likud in sämtlichen Befragungen.

Die Herausforderer sind viele. Insgesamt stehen 38 Parteien auf dem Wahlzettel. Umfragen zufolge dürften jedoch nur elf bis 13 von ihnen Sitze erhalten. Und einer ist dabei der wahrscheinlichste Ablöser Netanjahus: der ehemalige Generalstabschef der israelischen Armee, Gadi Eisenkot. Seine neu gegründete Partei Jaschar überholt den Likud in sämtlichen Befragungen.

Arabische Parteien als Zünglein an der Waage

Zu den wichtigsten zionistischen Oppositionsparteien gehören neben Jashar, Bejachad von Naftali Bennett und Yair Lapid, Israel Beiteinu von Avigdor Lieberman und die Demokraten von Yair Golan. Zusammen liegen sie seit Monaten stetig knapp vor Netanjahus Lager. Doch auf die nötigen 61 Sitze in der Knesset kommen sie nicht. Ob sie eine Regierungsmehrheit bilden können, hängt daher möglicherweise von der Unterstützung arabischer Parteien ab.

Die hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung, um die Chancen eines Bündnisses gegen Netanjahu zu verbessern. „Wir können dazu beitragen, eine neue Regierung des Wandels zu bilden“, sagt Mansour Abbas, Vorsitzender der Ra’am-Partei. Bislang schloss Eisenkot eine Regierungszusammenarbeit mit arabischen Parteien aus. Es fehle an gemeinsamen Werten. Abbas glaubt dennoch, dass es nach der Wahl Spielräume geben könnte, zumindest durch die externe Unterstützung einer Minderheitsregierung.

30 Prozent der 7,33 Millionen Wahlberechtigten wissen noch nicht, wo sie ihr Kreuz machen werden

Etwa 7,33 Millionen der mehr als zehn Millionen Israelis sind wahlberechtigt. Nach Angaben der israelischen zentralen Wahlkommission lag die Beteiligung 2022 bei 70,63 Prozent. Rund 30 Prozent der Israelis wissen laut einer aktuellen vom öffentlich-rechtlichen Sender Kan durchgeführten Umfrage noch immer nicht, bei wem sie ihr Kreuzchen machen. So könnten die Unentschiedenen zum entscheidenden Faktor werden.

Die ersten Stimmen wurden bereits vor einer Woche abgegeben: Mit 86,7 Prozent der rund 4.800 wahlberechtigten Amtsträger und ihrer Familienangehörigen im diplomatischen Dienst war die Beteiligung ungewöhnlich hoch.

Absolute Mehrheit nicht zwingend nötig für Koalition

Üblicherweise erhält der Vorsitzende der stärksten Partei den ersten Auftrag zur Regierungsbildung. Eine Koalition verfügt in der Regel über mindestens 61 der 120 Sitze, doch eine absolute Mehrheit ist keine zwingende Voraussetzung. So konnten die von Yitzchak Rabin und Schimon Peres geführten Minderheitsregierungen von 1993 bis 1996 regieren, weil sie von Parteien außerhalb der Koalition unterstützt wurden.

Wenige Tage vor dem Urnengang machte Staatspräsident Isaac Herzog deutlich, dass es nicht zu einer Wiederholung der Jahre 2019 bis 2022 kommen soll. Damals mussten die Israelis innerhalb von dreieinhalb Jahren fünfmal für eine Knesset stimmen. „Ich werde wirklich alles in meiner Macht Stehende tun, um das zu verhindern“, hob er hervor.

Innerhalb von sieben Tagen nach der offiziellen Bekanntgabe des Wahlergebnisses entscheidet Herzog, wem er den Auftrag erteilt. Er wählt denjenigen Parteivorsitzenden aus, dem er die besten Chancen einräumt, genügend Parteien für eine tragfähige Koalition zu gewinnen. Noch ist also völlig offen, ob Israel vor einem politischen Neuanfang steht – oder vor der nächsten Runde im Dauerpatt.