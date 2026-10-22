Pächter gesucht: Das Gamsbad soll in neue Hände kommen

Nach 15 Jahren verabschiedet sich der Betreiber Josef Grinschgl aus dem beliebten Gamsbad. Die Stadtgemeinde Deutschlandsberg sucht nun einen neuen Pächter.

Bis zum 13. November können Bewerbungen bei der Stadtgemeinde Deutschlandsberg für die neue Pacht eingebracht werden

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird Josef Grinschgl am 26. Oktober zum letzten Mal in seiner Küche stehen. Seit 2011 betreibt der 72-Jährige das Gamsbad in der Stadtgemeinde Deutschlandsberg – mit Restaurant, Naturbadeteich und Feriendorf. Nun ist für ihn Schluss. „Geistig würde alles noch super gehen, aber der Körper macht nicht mehr mit“, sagt der Gastwirt. Für die Zukunft der Freizeitanlage wird bereits ein Nachfolger gesucht.

Bis zum 13. November können sich Privatpersonen und Unternehmen bei der Stadtgemeinde bewerben. Gesucht werden motivierte Betreiber, die das 4,3 Hektar große Areal mit neuen Ideen weiterentwickeln möchten. „In erster Linie geht es uns darum, mit Interessenten ins Gespräch zu kommen“, erklärt Thomas Prattes, Stadtamtsdirektor von Deutschlandsberg.

Offen für neue Konzepte

Die Ideallösung wäre eine Gesamtübernahme der Anlage, doch auch einzelne Bereiche könnten künftig getrennt vergeben werden. „Wenn sich etwa ein guter Gastronom meldet, der die anderen Bereiche nicht übernehmen will, sind wir dafür offen“, sagt Prattes. Wichtig sei, rasch Gespräche zu führen. Das Restaurant solle noch vor Beginn der nächsten Badesaison wieder eröffnen. Erfahrung in Tourismus, Gastronomie oder Freizeitwirtschaft sei laut Ausschreibung von Vorteil.

© Gamsbad Wirt Josef Grinschgl verabschiedet sich in den Ruhestand – seit seinem 15. Lebensjahr ist er in der Gastronomie tätig gewesen

Für Grinschgl zählt neben der fachlichen Expertise vor allem die persönliche Motivation. „Was es vor allem benötigt, ist Leidenschaft – man muss mit Herzblut dahinterstehen.“ Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin habe er in den vergangenen 15 Jahren ein kleines „Kleinod“ geschaffen. Über frische Ideen würde er sich freuen: „Ich habe selber einige gehabt, aber ich bin es leider müde geworden, sie umzusetzen.“

Seinen Ruhestand möchte der 72-Jährige künftig beim Fliegenfischen und Wandern genießen. Dem neuen Pächter möchte er bei Fragen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.