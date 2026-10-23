Der Brite Karl Bushby ist seit 1998 unterwegs, um als Erster die Welt ohne Verkehrsmittel zu „umwandern“. Nun ist er dabei, in seiner Heimat die letzten von 50.000 Kilometern zu absolvieren.

Der Begriff „Langzeitprojekt“ trifft hier jedenfalls zu: Man schrieb das Jahr 1998, als sich Karl Bushby auf den Weg machte. Aufgebrochen, um als erster Mensch die Erde aus eigener Kraft zu „umrunden“. 28 Jahre war der britische Abenteurer unterwegs, laut eigenen Angaben absolvierte er im Rahmen seiner „Goliath-Expedition“ insgesamt gut 50.000 Kilometer, 25 Länder, sechs Wüsten und sieben größere Gebirgszüge auf vier Kontinenten. Unterstützt wurde der Wagemutige dabei von einem kleinen, aber verlässlichen Team – und Menschen, die ihn etappenweise begleiteten.

Im November 1998 ging es los

Der 57-jährige ehemalige Fallschirmjäger war im November 1998 als damals 29-Jähriger in Punta Arenas (Chile) aufgebrochen, mit dem Ziel, das Haus seiner betagten Mutter bei Hull in Yorkshire in Nordengland zu erreichen – und zwar, ohne dabei auf Flugzeuge, Züge, Boote, Fahrzeuge oder Ähnliches zurückzugreifen. Am 5. Oktober kam er am Shakespeare Beach bei Dover in Südengland an – nachdem er den Ärmelkanal (dieser ist an seiner engsten Stelle rund 34 Kilometer breit, Anmerkung) von Frankreich aus durchschwommen hatte: „Ich schwimme wie eine Katze, die man in die Badewanne geworfen hat. Aber man muss tun, was man tun muss.“ Nun hat Bushby noch etwa 400 Kilometer vor sich, ein Klacks nach den 10.220 Tagen seit dem Start.

1 / 4 Bushby, als er bei Dover in Südengland Land betrat © AFP

Nord- und Südamerika bedeuteten bereits monumentale Distanzen, Anfang 2006 wagte er dann die Überquerung der zugefrorenen Beringstraße zwischen Alaska und Russland. Zu bewältigen hatte er im Laufe all der Jahre naturgemäß einiges: Neben der körperlichen Anstrengung und diversen Risikofaktoren spielten auch die Einsamkeit und Bürokratie eine Rolle – etwa in Russland. Der Trip der Extreme musste immer wieder unterbrochen werden, so etwa in Turkmenistan, weil die Weiterreise aufgrund der Covid-Pandemie unmöglich war. Auch die volatile Sicherheitslage in einigen Ländern und Probleme mit geänderten Visa-Regeln bedeuteten längere Unterbrechungen.

Auf Zentralasien folgte schließlich Europa: Nur mit einer Sonderbewilligung durfte er im Mai 2025 per pedes die für Fußgänger eigentlich gesperrte Brücke der Märtyrer des 15. Juli in Istanbul überqueren. Nachdem Bushby unter anderem Bulgarien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei durchquert hatte, erreichte er Belgien und Frankreich. Den Ärmelkanal zu durchschwimmen, war übrigens nicht sein erster Plan: Zuerst wollte er durch den gut 50 Kilometer langen Eisenbahntunnel unter dem Ärmelkanal gehen, was ihm aber nicht erlaubt wurde.

Was er auf seiner Odyssee durch Zeit und Raum erlebte, für die der Mann mit dem eisernen Willen ursprünglich „nur“ zwölf Jahre eingeplant hatte, lässt sich nur erahnen: Bereits 2006 legte er das Buch „Giant Steps“ (“Riesige Schritte“) vor, in dem er launig das Positive festhielt: „Ich bin kein bisschen naiv, aber ich habe über all die Jahre so viele Menschen kennengelernt, die mir Geld gegeben haben, Essen oder auch ein Bett, dass ich im Zweifelsfall immer auf die Menschheit setze. Es mögen Arschlöcher da draußen leben, ich hatte das Glück, kaum welche kennenzulernen.“

Wie kam Bushby eigentlich auf die monumentale Idee? In den 1990er-Jahren stand auf einer Karte seines Vaters eine Notiz über Soldaten, die über eine unmögliche Leistung stritten: Wäre es schaffbar von London über die Beringstraße nach New York zu kommen? Die Biografie, die auf ww.karlbushby.world nachzulesen ist, erzählt, was der künftige Abenteurer daraufhin machte: „Er schnappte sich einen Marker, ging zu seiner Wandkarte und zeichnete eine einzige Linie – von England, quer durch Europa und Asien, über die gefrorene Meerenge und den ganzen Weg hinunter zur Südspitze Südamerikas (die endgültige Route war eine andere, Anmerkung). Als er diese durchgehende Linie betrachtete, wusste er, dass er seine Lebensaufgabe gefunden hatte.“

Heimkehr „fühlt sich gut an“

Nach seiner Ankunft dürfte Bushby es genießen, längere Zeit in seiner Heimat zu bleiben: „Es fühlt sich gut an, nach all den Jahren wieder britischen Boden unter meinen Füßen zu haben.“ Um sein Fortkommen wird er sich keine Sorgen machen müssen: Er hat sehr viel zu erzählen und kann bereits als Redner gebucht werden. Ließ sich das Leben unterwegs mit dem Privaten verbinden? Bushby war nie verheiratet, hatte aber während seiner Weltumwanderung zwei feste langjährige Partnerinnen. Diese Beziehungen scheiterten am Ende an den harten Bedingungen – Fernbeziehung, anders definiert: „Es war nicht einfach, und genau darum ging es ja auch.“