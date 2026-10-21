Familie am Kaiserschild in Bergnot: Einsatz dauerte ganze Nacht

Sechsköpfige Familie aus Deutschland konnte wegen Erschöpfung nicht mehr weiter. Rettungsaktion dauerte Mittwochfrüh noch an.

In den Morgenstunden wurde erneut versucht, die Familie mit dem Hubschrauber zu retten (Archivbild)

Seit dem späten Dienstagabend läuft am Kaiserschild bei Eisenerz die Rettung einer sechsköpfigen Urlauberfamilie aus Deutschland. Die Eltern mit ihren vier Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren hatten um 21 Uhr einen Notruf abgesetzt, nachdem sie in eine Notlage geraten waren.

Die Familie, die im Alpinressort Quartier bezogen hatte, war am Dienstagvormittag zu der Wanderung auf das Kaiserschild aufgebrochen. Doch anscheinend hatten sie die Route unterschätzt. Gegen 21 Uhr befanden sie sich auf dem Rotriegel, einem Nachbargipfel, auf rund 1860 Meter Seehöhe. Wegen zunehmender Erschöpfung konnten die Urlauber nicht mehr weiter.

Ärztin der Bergrettung versorgte die Familie

Einsatzkräfte der Bergrettung Eisenerz und der Alpinpolizei Hochsteiermark machten sich daraufhin zu Fuß auf den Weg. Kurz vor Mitternacht erreichte ein erster Rettungstrupp die Familie. Sie wurden von einer Bergrettungsärztin medizinisch erstversorgt.

© Johanna Birnbaum Nicht immer präsentiert sich das Kaiserschild so prächtig

Böiger Wind, das steile Gelände und der Zustand der Familie machten einen gesicherten Abstieg unmöglich, ein erster Versuch wurde daher abgebrochen. Auch mehrere Landeversuche des Rettungshubschraubers scheiterten aufgrund des starken Windes. Also mussten die Einsatzkräfte mit der Familie auf dem Berg bleiben.

Erneuter Rettungsversuch am Mittwochmorgen

Später wurde versucht, zu Fuß in Richtung Sandgrube abzusteigen, um bei Tageslicht und besseren Wetterbedingungen eine Rettung per Hubschrauber zu ermöglichen. Mittwochfrüh war der Einsatz noch immer im Gange, berichtete die Polizei kurz vor 7 Uhr früh.

Zwei weitere Einsätze in der Dunkelheit

Auch im Bezirk Liezen war die Bergrettung gefordert: Im Gesäuse und auf der Planai hatten Wanderer in der Dunkelheit die Orientierung verloren. Beide konnten unverletzt gerettet werden. Mehr dazu hier.