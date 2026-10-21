16-Jähriger saß in der Dunkelheit im Gesäuse fest: Gerettet

Der Deutsche hatte sich bei einer Wanderung am Dienstag von den Eltern getrennt. Auch auf der Planai war ein Urlauber in Bergnot geraten.

Schlechte Vorbereitung, Unterschätzung der Route oder Leichtsinnigkeit: Wohl eine Mischung aus mehreren Faktoren bereitete den Bergrettern im Bezirk Liezen einen arbeitsintensiven Abend. Auf der Planai und im Gesäuse mussten Urlauber vom Berg gerettet werden.

In Schladming wollte ein 21-jähriger israelischer Staatsbürger von der Planai-Bergstation zum Riesachsee wandern. Er kam jedoch vom Wanderweg ab und verlor die Orientierung. In steilem unwegsamen Gelände konnte er sich nicht mehr weiterbewegen, gegen 21.40 setzte er einen Notruf ab.

Die Schladminger Bergretter konnten den 21-Jährigen auf rund 1600 Metern Seehöhe lokalisieren und ihn gegen 23.15 Uhr erreichen. Sie begleiteten den unverletzt gebliebenen Wanderer gesichert über das felsige Gelände ins Tal. Insgesamt standen vier Bergretter und zwei Polizisten im Einsatz.

16-jähriger Deutscher änderte seine Routenwahl

Kurz zuvor waren die Admonter Bergretter und der Notarzthubschrauber C14 im Bereich der Planspitze im Gesäuse aktiv. Ein Vater hatte gegen 18.45 Uhr per Notruf gemeldet, dass sein 16-jähriger Sohn in Bergnot geraten sei. Der junge Deutsche hatte sich bei einer Wanderung von seinen Eltern getrennt und seine ursprünglich geplante Route geändert. Er wollte die Planspitze erklimmen und von dort zur Kummerbrücke absteigen. Doch in der Dunkelheit kam er nicht mehr weiter, eine Stirnlampe hatte der Bursche nicht dabei.

Der Jugendliche konnte schließlich von der Crew des C14 gerettet und seinen Eltern unverletzt übergeben werden.

Ein weiterer Bergrettungseinsatz lief in der Nacht im Bereich Kaiserschild bei Eisenerz, dort war eine sechsköpfige Urlauberfamilie aus Deutschland in Bergnot geraten.