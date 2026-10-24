Alpenverein befürchtet 300.000 Euro an Mehrkosten für Reichensteinhütte

Wegen des Einspruchs gegen den Neubau der Reichensteinhütte am letzten Abdruck verzögert sich das Vorhaben um ein Jahr. Außerdem wird es deshalb 300.000 Euro an Mehrkosten geben.

Die Verantwortlichen des Alpenvereins Leoben können bis auf Weiteres nicht viel mehr tun als abwarten und Tee trinken. „Der Weg zur Errichtung der neuen Hütte ist weiterhin von Verzögerungen geprägt. Nach Einspruch des Naturschutzbescheids von einem deutschen Verein hat die Sektion anwaltliche Unterstützung hinzugezogen und wartet auf weitere Behandlung des Verfahrens“, erklärt Claudia Schagerl, erste Vorsitzende des Alpenvereins Leoben.

Auch die finanziellen Folgen seien erheblich, bedauert sie: „Durch Verzögerungen, Preissteigerungen und zusätzliche Rechts- und Planungskosten rechnet die Sektion mit rund 300.000 Euro an Mehrkosten“, so Schagerl. Der Alpenverein Leoben ruft daher einmal mehr zum Spenden auf. Der IBAN des Spendenkontos lautet AT13 2081 5000 3143 1588.

© KK Das Material wurde vor dem Abtransport mit dem Hubschrauber sorgfältig sortiert

„Gemeinsam soll es gelingen, die Reichensteinhütte als wichtigen alpinen Stützpunkt zu erhalten und ihre Geschichte in eine nachhaltige Zukunft zu führen“, gibt sich Schagerl optimistisch. Bekanntlich ist die bestehende Reichensteinhütte marode und von der baulichen Substanz her war ein Neubau unumgänglich. Die Planungen laufen seit mehr als zwei Jahren, der Abriss hätte in diesem Sommer beginnen sollen.

Keinesfalls untätig trotz Zwangspause

Untätig ist der Alpenverein Leoben indes trotz der Zwangspause in der Umsetzung des Neubaus freilich nicht: „Wir haben jetzt das Material von der Entkernung der alten Reichensteinhütte ins Tal transportiert“, erzählt Schagerl. Ehrenamtliche Helfer und eine gut durchdachte Planung hätten dazu beigetragen, dass rund um die Reichensteinhütte wieder alles aufgeräumt ist.

© KK Viele freiwillige Helferinnen und Helfer packten rund um die Reichensteinhütte an

So sei ein weiterer Schritt in Richtung „Reichensteinhütte 3.0“ geschafft: „Das gesamte Material, das beim Entkernen der alten Hütte angefallen ist, die seit 1898 an diesem Standort steht, ist endlich ins Tal geflogen worden.“ Zuvor sei alles von freiwilligen Helfern sorgfältig verpackt, neu sortiert und für den Abtransport vorbereitet worden, führt Schagerl aus. Die Materialien seien fachgerecht getrennt, verwertbare Stoffe seien entsprechend aussortiert worden.

Termin für Aktion bewusst gewählt

„Der Termin für diese Aktion wurde bewusst gewählt, um die laufende Jagdsaison durch die Hubschrauberflüge nicht zu beeinträchtigen“, betont Schagerl. Durch die Abstimmung mit Arbeiten auf der gegenüberliegenden Bergseite am Polster sei es gelungen, die Transportflüge außerdem energiesparender und kostengünstiger zu organisieren.