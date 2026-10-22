Neues Craft-Café in Graz: Bastel-Boom hat ernsten Hintergrund

Kreative Pausen für den Kopf sind immer stärker gefragt, das Angebot wächst stark: etwa mit dem neuen Craft-Café von Artsip. Das versteht sich auch als Fitnessstudio für mentale Gesundheit.

An allen Ecken wird momentan in Graz getöpfert, gemalt, geknüpft und gewerkt. Gemeinsam kreativ sein, das ist der große Boom der letzten Jahre. Zu den Ersten, die sich auch beruflich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, gehören Jasmin Dhanani und Jürgen Neubauer: Schon 2023 haben die beiden „Artsip“ als Start-up für Kreativworkshops gegründet. Jetzt haben die beiden (auch dank einer Innenstadt-Förderung) einen großen Schritt gewagt: Am Donnerstag eröffnen sie im „Wilden Mann“ in der Jakoministraße ihr Craft-Café. In einem wunderschönen früheren Ballsaal des historischen Gebäudes kann man sich nun auf 300 Quadratmetern zum gemeinsamen „Craften“ treffen.

Die Idee: Wie in einem Café bucht man sich einen Tisch bzw. Einzelplatz für zwei Stunden, aus dem „Menü“ sucht man sich eine Basteltätigkeit aus, die in Form einer Craft-Box serviert wird – vom Makramée-Knüpfen über Töpfern oder Keramik bemalen bis Linolschnitt ist alles dabei. Wichtig ist den beiden, dass man einfach loslegen kann: „Wir haben bei unserer Gründung gesehen, dass es so ein Angebot nicht gibt – entweder ist es in die Esoterik-Richtung gegangen oder es war ein Kurs“, erzählt Dhanani.

Töpfern und Knüpfen im Bademantel

Bei allen Artsip-Angeboten steht hingegen das entspannte Kreativsein im Vordergrund. In der Jakoministraße ganz besonders, denn hier wird man schon im Eingangsbereich mit einer umfunktionierten echten Sauna empfangen – und erhält kuschelige Bademäntel und Schlapfen zum Anziehen. Für ein kleines Bad bietet sich ein Bällebad in der Ecke an. Und: So „instagrammable“ das loftartige Café aussieht, Handys sollen bewusst draußen bleiben.

1 / 3 Das neue Craft-Café findet sich in einem ehemaligen Ballsaal im „Wilden Mann“ in der Jakoministraße … © Klz / Stefan Pajman

Ernster Hintergrund: die mentale Gesundheit

Die „Creative Wellness“ hat nämlich auch einen sehr ernsten Hintergrund: „Wir haben uns schon von Anfang an mit mentaler Gesundheit beschäftigt“, sagt Neubauer. Kreative Tätigkeiten würden sich perfekt dafür eignen, einmal abzuschalten: „Das geht sonst nur beim Sport, aber der ist wieder stark leistungsorientiert.“

1 / 3 Natalie Pinter (links) und Katharina Schmid eröffnen am 27. Oktober den Töpfergarten Graz in der Lagergasse 64 © Elena Laaha

Mit Mathias Benedek vom Creative Cognition Lab Graz hat man einen wissenschaftlichen Beirat hinzugezogen. Der Psychologe betont: „Kreatives Arbeiten mit den Händen kann helfen, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen.“ Viele Menschen fühlen sich reizüberflutet und mental überfordert, das zeigte auch eine von PwC Österreich veröffentlichte Studie. Demnach würden 63 Prozent aller Beschäftigten in Österreich sagen, ihre psychische Belastung sei in den letzten zwei Jahren gestiegen. Das dürfte wohl auch ein wichtiger Hintergrund für den Kreativ-Boom sein, der sich in zahlreichen Neueröffnungen niederschlägt. In der Lagergasse 64 eröffnet am 27. 10. mit dem Töpfergarten ein offenes Keramikstudio mit Arbeitsplätzen, Brennöfen und samt Kursen und Community-Events. In der Münzgrabenstraße wurde kürzlich das von Selina Grasser gegründete „Co;Create“ von Silke Jandl neu übernommen – das Mietatelier für alles rund ums Schneidern ist immer mehr zum Workshop-Anbieter vom Wasserfarben-Malen bis Stempelschnitzen im Linolschnitt geworden. Allein zum Thema Keramik-Bemalen haben in den letzten Monaten zwei neue Geschäfte in der Babenbergerstraße (Kreativbienchen) und der Zinzendorfgasse (Linchen) eröffnet.

Gemeinschaft als wichtiger Schutzfaktor

Aber nicht nur das Abschalten beim kreativen Tun mit den Händen ist wichtig, sondern auch die Gemeinschaft, die sich bei Workshops oder in Kreativ-Geschäften zum Werken zusammenfindet: „Mit der sozialen Verbindung kommt ein zweiter wichtiger Schutzfaktor für die mentale Gesundheit dazu“, sagt Benedek.

Über die Jahre habe sich gezeigt, dass das gemeinsame Basteln einen starken Community-Effekt hat, bemerkt Dhanani. Workshops werden gerne für Teambuilding gebucht, aber viele kämen auch alleine, um ganz zwanglos neue Leute kennenzulernen. „Es ist eine coole Community entstanden, die Leute sind offen und wertschätzend“, schwärmt sie.

Die Eröffnung für das Café wird am 22. Oktober 2026 ab 16 Uhr gefeiert. Geöffnet hat man dann vorerst von Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 20 Uhr. Seinen Tisch kann man online auf www.artsip.at/book-table reservieren.

Sogar Asien hat man im Auge

Und in Zukunft? Sehen Dhanani und Neubauer weiterhin einen großen Bedarf an kreativen Angeboten – sie basteln nach dem großen Schritt mit dem Café an weiteren Schritten – etwa nach Wien, wo bereits eine Mitarbeiterin lebt und man längst Workshops anbietet. Und sogar Asien hat man im Hinterkopf, denn eine weitere Mitarbeiterin arbeitet nach einem Umzug tatsächlich dezentral von Hongkong aus.

Doch auch vor Ort in Graz gebe es noch eine große Zielgruppe zu erschließen, sind doch rund 80 Prozent der Workshop-Teilnehmenden weiblich. „An den Männern müssen wir noch arbeiten, aber Ideen gibt es bereits“, sagt Neubauer.