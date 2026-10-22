Welche neuen Regelungen gibt es für Kfz-Pickerl im kommenden Jahr?

Die wichtigste Nachricht vorweg: Das kürzlich beschlossene neue Kraftfahrgesetz tritt nicht – wie ursprünglich geplant – mit Jahresbeginn in Kraft, sondern erst am 19. Mai 2027. Ab diesem Tag werden die Begutachtungsintervalle für Pkw, Mopeds, Motorräder, Quads, Leichtfahrzeuge, Kfz mit Anhänger bis 3,5 Tonnen sowie landwirtschaftliche Maschinen vom 3-2-1-Intervall auf ein neues 4-2-2-2-2-1-Intervall umgestellt. Bisher war die erste Überprüfung nach drei Jahren fällig, die zweite nach weiteren zwei Jahren und danach jedes Jahr. Künftig muss ein Neufahrzeug erstmals nach vier Jahren überprüft werden. Anschließend sind drei weitere Überprüfungen jeweils im Abstand von zwei Jahren vorgesehen, danach jährliche.