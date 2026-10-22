Beim abgelaufenen Pickerl gibt es künftig null Toleranz
Gesetzesnovelle besagt, dass man nächstes Jahr eine auslaufende Prüfplakette rechtzeitig verlängern muss. Außerdem gibt es neue Prüf-Intervall-Regelungen - die viele Autofahrer verwirren.
Welche neuen Regelungen gibt es für Kfz-Pickerl im kommenden Jahr?
Die wichtigste Nachricht vorweg: Das kürzlich beschlossene neue Kraftfahrgesetz tritt nicht – wie ursprünglich geplant – mit Jahresbeginn in Kraft, sondern erst am 19. Mai 2027. Ab diesem Tag werden die Begutachtungsintervalle für Pkw, Mopeds, Motorräder, Quads, Leichtfahrzeuge, Kfz mit Anhänger bis 3,5 Tonnen sowie landwirtschaftliche Maschinen vom 3-2-1-Intervall auf ein neues 4-2-2-2-2-1-Intervall umgestellt. Bisher war die erste Überprüfung nach drei Jahren fällig, die zweite nach weiteren zwei Jahren und danach jedes Jahr. Künftig muss ein Neufahrzeug erstmals nach vier Jahren überprüft werden. Anschließend sind drei weitere Überprüfungen jeweils im Abstand von zwei Jahren vorgesehen, danach jährliche.
Diese Lösung geht auf Kosten der Sicherheit. Manche Mängel wie bei Bremsen können aber bei Vielfahrern schon nach drei Jahren auftreten.— Peter Pegrin,, ARBÖ
Gibt es Kritik an dieser Regelung?
Ja, schon am Umstand, dass am Pickerl festgehalten wurde. Autofahrerclubs hätten eine elektronische Variante wie bei der Vignette bevorzugt. Auch die größeren Intervalle stoßen auf Ablehnung. „Diese Lösung geht auf Kosten der Sicherheit. Ein Neuwagen wird künftig erst nach vier Jahren wieder durchgecheckt. Manche Mängel wie bei Bremsen können aber bei Vielfahrern schon nach drei Jahren auftreten“, sagt Peter Pegrin, ARBÖ-Geschäftsführer in Kärnten und in der Steiermark.
Gilt die Verlängerung der Intervalle auch für bereits zugelassene Fahrzeuge?
Ja. Da kommt eine sogenannte „Austauschplakette“ ins Spiel. Sie ermöglicht Fahrzeughaltern den Umstieg auf die verlängerten Intervalle, ohne dass eine technische Überprüfung durchgeführt werden muss. Da auf der aktuellen Plakette jedoch noch das alte Fälligkeitsdatum gelocht ist, wird dieses durch eine neue Plakette offiziell korrigiert. Die Austauschplakette kann man bei allen Begutachtungsstellen, Zulassungsstellen oder Landesprüfstellen erhalten. Eine Ausgabe ist grundsätzlich ab dem 19. Mai 2027 möglich. ÖAMTC und ARBÖ empfehlen, im Monat der Fälligkeit der Plakette zum Stützpunkt zu kommen, um die Austauschplakette zu erhalten. Kostenpunkt: 12,30 Euro.
Werden die Begutachtungskriterien strenger?
Nein, sie bleiben gleich.
Bei Motorrädern etwa gibt es die Möglichkeit einer Verschiebung des Begutachtungsmonats.— Oliver Weber,, ÖAMTC
Gibt es weiterhin die Möglichkeit, vier Monate lang mit einem abgelaufenen Pickerl zu fahren?
Nein, mit der Ausweitung der Prüfintervalle geht eine Veränderung der Toleranzfristen einher. War bisher eine Prüfung einem Monat vor der Fälligkeit sowie vier Monate danach möglich, so ändert sich dies auf vier Monate vor dem Fälligkeitsmonat. Eine Nachfrist gibt es nicht mehr.
Gibt es im kommenden Jahr Toleranzfristen?
Ja, es gibt Einschleif- und Übergangsregelungen, die sehr kompliziert sind, weil sie vom Erstzulassungsmonat abhängen. Daher haben die Automobilclubs für ihre Kunden nur einen Rat: Bis 19. Mai ist jeder sicher. Aber man sollte rechtzeitig die Pickerlrechner von ARBÖ und ÖAMTC in Anspruch nehmen. Dabei muss nur das Datum der Erstzulassung eigegeben werden und der Rechner informiert individuell über sämtliche Fälligkeiten und Umstellungsregelungen.
Was ist mit Fahrzeugen wie Motorrädern, die zum Zeitpunkt der Pickerlfälligkeit im „Winterschlaf“ sind? Muss man im Winter zur Prüfstelle?
„Da gibt es die Möglichkeit einer Verschiebung des Begutachtungsmonats. Diese kann bei der Bezirkshauptmannschaft oder bei der Landespolizeidirektion beantragt werden“, sagt Oliver Weber, Technischer Leiter beim ÖAMTC. 30 Euro kostet eine solche Verschiebung.