Schwerer Unfall: Auto prallt auf der A 2 gegen Streckenbus der Asfinag

Zwischen Steinberg und Modriach kam es am Dienstagnachmittag zu dem schweren Unfall. Ein Autolenker war gegen einen Streckenbus der Asfinag geprallt.

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Südautobahn (A 2) in Fahrtrichtung Wien zwischen Modriach und Steinberg. Dort hatte der Lenker eines Pkw kurz nach 13 Uhr aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ins Schleudern gekommen. In der Folge prallte der Wagen gegen einen am Pannenstreifen abgestellten Streckenbus der Asfinag.

Der erste Fahrstreifen und der Pannenstreifen wurden gesperrt. Laut ersten Informationen wurde ein Insasse des Pkw mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. „Die beiden Asfinag-Mitarbeiter wurden zum Glück nicht verletzt. Sie erlitten aber einen Schock und wurden aus reiner Vorsicht zur weiteren Abklärung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht“, berichtet Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr.

An der Unfallstelle bleibt der Pannenstreifen aus Sicherheitsgründen weiter gesperrt, zudem gilt dort vorübergehend Tempo 80. Laut Asfinag sollen die Aufräumarbeiten und Sicherungsmaßnahmen spätestens morgen abgeschlossen sein.