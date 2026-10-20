Bargeld statt Karte: So handhaben es Oberkärntens Wirte

Während ein Oberkärntner Café fünf Prozent Trinkgeld bei Kartenzahlung automatisch verrechnet, setzen andere Betriebe auf Freiwilligkeit und Bargeld.

Seit ein Café im Bezirk Spittal bei Kartenzahlung automatisch fünf Prozent Trinkgeld verrechnet, wird in Kärnten über die Freiwilligkeit diskutiert. Während manche Gäste das Modell begrüßen, kritisieren andere, dass sie nicht mehr selbst über die Höhe entscheiden können. In Oberkärnten setzen einige Gastronomen weiterhin ausschließlich auf Bargeld, andere ermöglichen freiwilliges Trinkgeld auch bei Kartenzahlung. Einig sind sie sich darin, dass guter Service und die Zufriedenheit der Gäste entscheidend sind.

„Der Gast gibt frei von sich aus“, sagt Erich Semmelrock von der Café-Konditorei Semmelrock in Hermagor. Bei Kartenzahlung können Gäste selbst entscheiden, wie viel sie geben möchten. Einen fixen Prozentsatz am Terminal gibt es nicht. Das Trinkgeld wird den Mitarbeitern zugeordnet und am Ende des Tages ausbezahlt. Befürchtungen, dass mit der Einführung der Kartenzahlung weniger Trinkgeld gegeben werde, hätten sich für ihn nicht bestätigt. Entscheidend seien freundlicher Service und die Qualität.

Christoph Hinteregger vom Café Sitzwohl in Seeboden setzt dagegen bewusst auf Barzahlung. „Solange es geht, möchte ich es vermeiden“, sagt er über die Kartenzahlung. Einer der Gründe sei das Trinkgeld. In fünf Jahren hätten lediglich zweimal Gäste das Lokal verlassen, weil sie nicht mit Karte bezahlen konnten. Hinteregger betont, dass Trinkgeld für Beschäftigte im Service ein wichtiger zusätzlicher Anreiz sei. Er beobachte auch Gäste, die wenig oder gar nichts geben. In Österreich sei Trinkgeld üblich, wenn die Leistung passe. Eine automatische Pauschale kann er nachvollziehen, Bargeld sei für Klein- und Mittelbetriebe aber weiterhin wichtig.

© KLZ / Martina Pirker Im Café Sitzwohl in Seeboden wird darauf hingewiesen, dass nur mit Bargeld bezahlt werden kann

Trinkgeld als Dankeschön für guten Service

Auch Wolfgang Rotomer vom Café im Oberstbergmeisteramt in Obervellach akzeptiert ausschließlich Bargeld. Das erleichtere seinen Mitarbeitern den Umgang mit dem Trinkgeld. Weil sich gleich nebenan ein Bankomat befindet, stoße diese Regelung bei den Gästen auf Verständnis. Zudem gestalte man die Preise so, dass das Aufrunden leichtfalle. Mit dem Trinkgeld sei sein Personal zufrieden. Eine automatische Pauschale hält Rotomer allerdings für den falschen Weg. „Das soll ja doch eine freiwillige Leistung sein“, sagt er. Trinkgeld sei ein Dankeschön für gute Arbeit – nicht nur in der Gastronomie, sondern beispielsweise auch im Handwerk oder beim Friseur.

Georg Mathiesl, Leiter der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Spittal und selbst Gastronom auf der Turracher Höhe, beobachtet hingegen einen Rückgang. „Mit der Kartenzahlung wird automatisch weniger gegeben, weil die Leute einfach nicht daran denken“, sagt er. In seinem Betrieb liege der Anteil der Kartenzahlungen bereits bei rund 70 Prozent. Kritik, wonach Gastronomen ihr Personal besser bezahlen sollten, weist Mathiesl zurück. Gutes Servicepersonal koste entsprechend und werde daher auch angemessen bezahlt. „Trinkgeld ist eine freiwillige Zugabe für Freundlichkeit und gutes Service“, betont Mathiesl. Eine automatische Abfrage oder Verrechnung soll diese Entscheidung nicht ersetzen: „Wer zufrieden ist, gibt etwas, wer nicht zufrieden ist, eben nicht.“