Beliebter Lehrer eines Kärntner Gymnasiums verstorben

35 Jahre lang unterrichtete Wilfried Aichernig am Villacher Peraugymnasium. Schüler, Eltern und Kollegium schätzen ihn. Nun ist er im Alter von 84 Jahren verstorben.

Er unterrichtete Generationen von Schülerinnen und Schülern und schuf mit der Schulbibliothek etwas, das bis heute Bestand hat: Wilfried Aichernig, langjähriger Deutsch- und Englischprofessor am Villacher Peraugymnasium, ist am 13. Oktober im Alter von 84 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Bekannt war der beliebte Lehrer auch unter den Namen „Wilhelm“ und „Jimmy“.

Von 1967 bis 2002 war der Oberstudienrat als Lehrer tätig. In diesen 35 Jahren wurde er für viele Menschen zu einem vertrauten Teil des Schulalltags. Ehemalige Kolleginnen und Kollegen erinnern sich an sein großes Einfühlvermögen und seine verbindliche Art. Bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und im Kollegium war er gleichermaßen beliebt, geachtet und geschätzt. Über viele Jahre hinweg engagierte er sich zudem als Personalvertreter für die Anliegen seiner Kolleginnen und Kollegen.

Die Schulbibliothek als bleibendes Vermächtnis

Sein größtes Projekt während seiner Zeit am Peraugymnasium war die Errichtung der Schulbibliothek Anfang der 1980er-Jahre. Aichernig übernahm auch deren Leitung und behielt diese Aufgabe bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2022. Die Verbundenheit zu seinem früheren Kollegium blieb auch im Ruhestand bestehen. Aichernig organisierte regelmäßig Treffen für pensionierte Kolleginnen und Kollegen und hielt so den Kontakt über die gemeinsame Berufszeit hinaus aufrecht.

Aichernig hinterlässt seine Frau Marie-Francoise, seine Kinder und Enkelkinder sowie Verwandte und Freunde. Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 24. Oktober, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard statt.