Fragen Sie Arzt oder Apotheker: So bleiben Profis gesund 

Sie haben jeden Tag mit Kranken zu tun: Wie stärken Ärztinnen, Pfleger und Apothekerinnen ihr Immunsystem und halten sich in der Erkältungszeit gesund? Uns haben sie ihre besten Tipps verraten.

Tagein, tagaus haben sie mit Kranken zu tun, die husten und niesen: Wie schaffen es Apothekerinnen und Apotheker, Ärztinnen und Ärzte unter diesen Bedingungen gesund zu bleiben? „Ja, ich stehe wirklich an der Front und sehe jeden Tag Menschen, die wirklich krank sind und sich gerade noch zu uns in die Apotheke schleppen“, sagt Alexandra Mandl. Wie es die Apothekerin und andere Menschen in Gesundheitsberufen dennoch schaffen, gesund zu bleiben, haben sie uns verraten.

© ÖÄK LGST Steiermark Apothekerin Alexandra Mandl

Alexandra Mandl, Apothekerin: „An meinem Arbeitsplatz hinter der Tara habe ich immer ein Handdesinfektionsmittel stehen, das ich regelmäßig benutze. Wichtig ist, dass das Mittel gegen ein möglichst breites Spektrum an Krankheitserregern wie Noroviren schützt! Ein solches Desinfektionsmittel habe ich auch immer in meiner Tasche dabei und verwende es nach der Straßenbahnfahrt. Momentan fahre ich aber noch möglichst alle Wege mit dem Rad, um Bewegung an der frischen Luft zu machen. Ich schlucke außerdem prophylaktisch Vitamin D und C sowie Zink, um mein Immunsystem zu stärken. Was ich noch mache: Ich lutsche regelmäßig Pastillen, zum Beispiel mit Isländisch Moos, um meine Schleimhäute feucht zu halten – dadurch sind diese weniger anfällig für Krankheitserreger.“

„Es braucht keine teuren Wundermittel“

© Klz / Nicolas Galani Kristina Hütter-Klepp, Hausärztin

Kristina Hütter-Klepp, Hausärztin: „Für ein gesundes Immunsystem braucht es keine komplizierten Tricks oder teure Wundermittel, sondern gute Gewohnheiten im Alltag. Dazu gehören für mich ausreichend Schlaf und Erholung, auch wenn mir das selbst nicht immer so gut gelingt. Dafür bin ich viel in Bewegung und verbringe möglichst viel Zeit mit meinen Hunden in der Natur. Gerade in der Erkältungszeit achte ich darauf, dass sich bei uns zu Hause alle regelmäßig die Hände waschen und die Räume gut gelüftet werden. In der Ordination habe ich immer Wasser oder ungesüßten Tee griffbereit und verwende bei Bedarf Kochsalz-Nasentropfen, um meine Nasenschleimhäute feucht zu halten. Auch bei der Ernährung versuche ich, auf frische, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel zu setzen. Viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte gehören für mich einfach dazu. Die enthaltenen Ballaststoffe sind schließlich auch wichtig für unser Darmmikrobiom, das wiederum eng mit unserem Immunsystem zusammenhängt. Und was mir als Ärztin natürlich besonders am Herzen liegt: den Impfstatus regelmäßig überprüfen und bei Bedarf auffrischen lassen!“

„Die Nase regelmäßig spülen“

© KLZ / Sabine Hoffmann Klaus Vander vom Institut für Krankenhaushygiene

Klaus Vander, ärztlicher Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene der Kages in Graz: Worauf ich in der Infektzeit besonders achte, ist, ausreichend zu trinken, vor allem warme, nicht-alkoholische Getränke. Ich nutze Meersalz-Spülungen aus der Apotheke, um den Nasen- und Rachenraum zu spülen. Worauf ich auch achte: Wiederholtes Stoßlüften in geschlossenen Räumen, besonders wenn mehrere Personen im Raum sind. An erster Stelle steht für mich regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, ich gehe auch gerne und regelmäßig in die Sauna.“

„Gegen die Grippe impfen lassen“

© Harry Schiffer Photodesign Gudrun Zweiker, Hausärztin

Gudrun Zweiker, Hausärztin: „Wenn Patienten mit schweren Infekten in meine Praxis kommen, setze ich eine Maske auf. Ich wasche natürlich regelmäßig meine Hände und achte sehr darauf, Vitamine auf natürlichem Weg über Obst und Gemüse zu mir zu nehmen. Ich versuche auch, jeden Tag Bewegung an der frischen Luft zu machen und ausreichend zu schlafen. Ich selbst bin schon gegen Grippe geimpft, da ich schon zur Gruppe der Älteren zähle – leider warten wir Hausärzte noch auf die Lieferung der Grippe-Impfdosen für die jüngere Bevölkerung zwischen 18 und 59 Jahren. Wir hoffen, dass die Impfungen rechtzeitig kommen. Für Menschen ab 60 Jahren und Kinder zwischen zwei und 18 Jahren haben wir die Grippe-Impfstoffe bereits und ich rate allen zur Impfung, da wir bereits einige Influenzafälle hatten.“

„Sich Auszeiten gönnen“

© M. Wiesner/LKH-Univ. Klinikum Graz Gabriele Rottensteiner, Notfallambulanz an der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde

Gabriele Rottensteiner, Diplomkrankenpflegerin in der Notfallambulanz an der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz: „Ich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe impfen und für mich hat die Impfung immer super funktioniert, ich hatte noch nie die echte Grippe. Bei uns auf der Ambulanz trage ich Mund-Nasenschutz und wir bemühen uns auch sehr um Aufklärung: Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten oder in die Schule! Kinder brauchen Zeit, um gesund zu werden – das Gleiche gilt für uns Erwachsene! Wer krank ist, sollte zuhause bleiben, denn sonst steckt man all seine Kollegen an. Ich achte im Winter besonders darauf, mich gut zu ernähren: Ich trinke täglich Tee mit Ingwer und Zitrone, ich esse möglichst viel Gemüse und Obst. Und: Ich gönne mir Ruhepausen! Ich versuche zumindest, 20 Minuten pro Tag einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen, das senkt den Stresspegel und tut meinem Körper gut! Ganz wichtig für die Gesundheit ist auch ausreichend Schlaf: Wir sehen es gerade bei Jugendlichen, dass diese viel zu wenig schlafen und stattdessen vor dem Smartphone oder Computer sitzen.“