Kärntner Haubenlokal lädt zum „Slow Food Oktoberfest“

Bei Gault&Millau um einen Punkt aufgestiegen, lädt das Drei-Hauben-Restaurant Roots in Wolfsberg am 25. Oktober zum Event. Wir verraten, was serviert wird.

Am Sonntag, 25 Oktober, findet im Haubenrestaurant Roots in der Wolfsberger Bambergerstraße 1 das „Slow Food Oktoberfest“ statt. Beginn ist um 11 Uhr. „Wir sind Mitveranstalter und Veranstaltungsort“, sagt Spitzenkoch und Restaurantgründer Ralph Kollnitzer, der bei der Wertung des Restaurantguides Gault&Millau sich von 15,5 auf 16,5 Punkte von 20 möglichen verbesserte und so einer vierten Haube schon sehr nahe kam.

„Ein schönes, kleines Oktoberfest mit Bieranstich“ verspricht Kollnitzer. Dazu ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Esel-Parkour, Fotobox und Zauberer. Ebenfalls vertreten sein wird die Musikschule Wolfsberg. Und natürlich verschiedene Slow-Food-Produzenten aus der Region, die für regionale kulinarische Erlebnisse aus dem Lavanttal sorgen. „Für jeden Aussteller gibt’s ein angepasstes Gericht im klassischen Wirtshaus-Style“, ergänzt Kollnitzer – abgerundet mit Kärntner Wein vom Lenzbauer.