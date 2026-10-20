Community Nurses: Bürgermeister vermissen Perspektive

In der Landtagssitzung am Dienstag hätten sich Rote und Grüne Perspektiven vom Gesundheitslandesrat erwartet. Auch Ortschefs von Leoben, Kapfenberg und Voitsberg ärgern sich.

Nach wie vor herrscht Ärger über die Neuaufstellung des Projekts „Community Nurses“, das 2027 als „Pflegedrehscheibe Plus“ neu startet und vollständig vom Land finanziert wird – allerdings mit nur je einem Vollzeitäquivalent in den Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz und Murtal. Gemeinden, die Community Nursing bisher anboten (neben Graz etwa Leoben, Kapfenberg und Voitsberg), müssen das Projekt nun ohne Unterstützung des Landes finanzieren. In Voitsberg und Leoben erteilten die Stadtgemeinden dem Projekt für kommendes Jahr ohne Unterstützung des Landes bereits eine Absage, auch in Kapfenberg ist die Zukunft der Community Nurses ungewiss.

Ärger über fehlende Planungssicherheit

In der Landtagssitzung am Dienstag, 20. Oktober, hätte sich bei einer Befragung von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) nun nichts Neues ergeben, ärgern sich die Grünen und die SPÖ in Aussendungen. Man hätte sich langfristige und flächendeckende Lösungen für die übrigen Gemeinden erwartet.

Die drei sozialdemokratischen Bürgermeister Kurt Wallner (Leoben), Matthäus Bachernegg (Kapfenberg) und Bernd Osprian (Voitsberg) teilen gemeinsam mit: „Die Städte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Planungssicherheit und eine verlässliche Unterstützung durch das Land. Die Versorgung darf nicht davon abhängen, in welcher Stadt oder Gemeinde jemand lebt.“ Klubobmann Hannes Schwarz sieht statt der Gemeinden das Land in der Verantwortung, die Weiterführung abzusichern.

Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der Grünen, schließt sich der Kritik an. Sie befürchtet, dass durch das Wegbrechen des Angebots in den Gemeinden mehr Menschen in Pflegeheimen landen werden. „Das widerspricht nicht nur den Wünschen der meisten Menschen, die möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben wollen, sondern treibt auch die Kosten für Pflege weiter in die Höhe.“