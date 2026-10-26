Wieder ein Umzug: KiStL findet im Theater im Keller neue Heimat

Nach dem Auszug aus ihrem Hinterhoftheater mussten die Komödianten in St. Leonhard nun zum zweiten Mal umziehen. Am 20. November feiert man an einem neuen Ort Premiere.

Die Umzugskartons gehören schon fast fix zum Theaterfundus: Schon zum zweiten Mal müssen die „Komödianten in St. Leonhard“ (KiStL) mit Sack und Pack umziehen. Mehr als 30 Jahre lang war das Theater ja in einem entzückenden kleinen Gebäude am westlichen Ende der Rechbauerstraße stationiert, das vom Depot der Bühnen Graz in ein charmantes Hinterhoftheater umgebaut wurde. Nach langem Hin und Her und auch einigen politischen Anläufen war es im Dezember 2024 traurige Gewissheit: Das Häuschen wurde für einen Wohnbau abgerissen.

Vor einem Jahr haben wir vermeldet, dass das „KiStL“ nach einigen Monaten der Herbergssuche, in denen die Komödianten in unterschiedlichsten Sälen und Cafés aufgetreten sind, eine neue Heimat gefunden hat – eine Kooperation mit dem Grazer Ungarischen Theater (GUT), das in die früheren Räumlichkeiten des „Weltladen“ in der Reitschulgasse 14 gezogen war, machte es möglich. Das „KiStL“ bespielte den kleinen Theaterraum mit 45 Plätzen. Und überhaupt war hier an der Ecke zur Mondscheingasse mit dem Kunst Klub Kräftner und dem Kreativ-Atelier Fenco & Friends ein kleines Kreativquartier entstanden.

Erneuter Umzug

Die Aufbruchsstimmung währte nur kurz: Im Februar 2026 wurde die kulturelle Zwischennutzung des ehemaligen Gewandgeschäfts in der Reitschulgasse durch den Verein Aporon 21 zumindest vorübergehend beendet – die Baupolizei untersagte nach Anrainerbeschwerden die Veranstaltungen. Dann musste auch das „GUT“ umziehen: Die Räumlichkeiten in der Reitschulgasse waren zu teuer, mittlerweile ist man in die Franziskanergasse 4 gezogen – wo aber das „KiStL“ keinen Platz fand.

Also: Erneute Herbergssuche für die Komödianten in St. Leonhard. Die sich nun mit einem anderen Theater aus der freien Szene zusammengetan haben, mit dem es schon lange personelle Überschneidungen gibt: Das „Theater im Keller“ in der Münzgrabenstraße 35, das gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. „Das TiK-Team um Alfred Haidacher und wir kennen uns schon lange, wir haben schon vor der Reitschulgasse über eine Zusammenarbeit gesprochen“, sagt Prinzipalin Petra Pauritsch. Nun freue man sich, in einem professionellen Theater produzieren zu dürfen, und hoffe, hier einen längerfristigen Spielort gefunden zu haben – auch, wenn man den großen Wunsch, irgendwann wieder ein eigenes Haus zu bespielen, nach wie vor nicht ganz aufgegeben hat.

Moderne Komödie am Spielplan

Die erste Premiere am neuen Spielort steht für den 20. November an: Da spielt man die erst 2024 uraufgeführte Komödie „Kalter weißer Mann“ von Netenjakob und Jacobs, in der sich bei einer Trauerfeier eine Genderdebatte entspinnt.

Übrigens: Im früheren KiStL-Hinterhof wird der von BeWo errichtete exklusive Wohnbau demnächst bezogen – laut Homepage sind fast alle der 49 hochwertigen Neubauwohnungen verkauft. Dafür hat man auch zwei Bestandshäuser, die ursprünglich zwischen 1870 und 1900 für die Wagenfabrik Gustav Koller errichtet worden sind, denkmalgerecht saniert.