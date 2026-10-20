Neue Interviewreihe macht den Auftakt mit Martin Kušej

Der Regisseur stellt sich am 25. Oktober den Fragen von Kulturjournalistin Ilse Gerhardt und ist am 26. Oktober Gastredner der Feier von Memorial Kärnten/Koroška.

Er hat die großen Bühnen des deutschsprachigen Raums mit radikalen, bildgewaltigen Inszenierungen geprägt: Martin Kušej war Schauspielchef in Salzburg, langjähriger Intendant des Residenztheaters in München und zuletzt Direktor des Wiener Burgtheaters. Sein Wissen gibt der in Globasnitz und Ruden aufgewachsene Kärntner Slowene auch als Professor am renommierten Wiener Max Reinhardt Seminar an die nächste Generation weiter. Am 25. Oktober ab 19 Uhr ist der Regisseur zu Gast im Musilhaus Klagenfurt und spricht zum Auftakt einer neuen Interviewserie der IG Literatur Kärnten mit Kulturjournalistin Ilse Gerhardt über seine frühe Berufung zum Theater, seine Erfolge und seinen Bezug zur Kunst. Eintritt 15 Euro.

Ich kann ohne Kunst nicht existieren. — Martin Kušej

Gastredner

Tags darauf, am 26. Oktober, ist Martin Kušej Gastredner der Feier von Memorial Kärnten/Koroška, der Plattform gegen das Wiederaufleben von Faschismus, Rassismus und Antisemitismus. Die musikalische Umrahmung gestalten die Streicherinnen des Ensembles „Noreia String Quartet“. Die Feier am Friedhof Annabichl beginnt um 10 Uhr an der Gedenkstätte am Hauptgang mit einer Kranzniederlegung und wird anschließend in der Zeremonienhalle fortgesetzt.