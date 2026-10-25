Chefin der Hofreitschule: „Lipizzaner sind Gesamtkunstwerke“
Die Welt sei im Umbruch, sagt Alexandra Kaszay. Das mache die weißen Pferde umso wichtiger, glaubt die Chefin der Spanischen Hofreitschule. Ein Gespräch zum Nationalfeiertag.
Mit energischem Schritt eilt Alexandra Kaszay über die Galerie der Winterreitschule in der Wiener Hofburg. Es ist kurz nach drei Uhr am Nachmittag. Bis auf ein paar Touristen, die sich in der Weite der Halle verlieren, liegt der barocke Prunkbau verlassen da. Sie liebe das historische Ambiente, sagt die gebürtige Wienerin. Ihre neue Aufgabe sieht sie erfrischend unsentimental, frei vom Kitsch, der die Lipizzaner sonst umflort. Die Pferde begrüßen sie zum Fotoshooting in der Stallburg mit dem gleichmütigen Schnauben von Weltstars, die es gewohnt sind, im Rampenlicht zu stehen.
Sie stehen nun seit einem halben Jahr an der Spitze der Hofreitschule und des Bundesgestützts Piber. Hat es sich bisher als großer Nachteil erwiesen, dass Sie keine Reiterin sind?Sie stehen seit einem halben Jahr an der Spitze der Hofreitschule und des Gestüts Piber. Hat es sich als großer Nachteil erwiesen, dass Sie keine Reiterin sind?
ALEXANDRA KASZAY: Mein Auftrag ist es, die Spanische Hofreitschule fit für die Zukunft zu machen. Käme ich aus der klassischen Reitkunst, dann hätte ich einen anderen Blick auf das Gesamte. Er wäre von ganz eigenen Befindlichkeiten bestimmt und auf eine einzige Linie hin ausgerichtet. Ich muss allen Wünschen, allen Besonderheiten und allen Faktoren, die da hineinspielen, Rechnung tragen. Da kann es durchaus von Vorteil sein, dass ich keine Reiterin bin.
Sind Sie trotzdem schon auf einem Lipizzaner gesessen?
Ich werde mich davor hüten.
Warum?
Ich fände es unangebracht. Ich bin gern bei den Pferden, habe keine Berührungsängste. Aber Lipizzaner sind Gesamtkunstwerke, und zur Tradition der Hohen Schule gehört es, dass nur die Bereiterinnen und Bereiter und die Eleven auf ihnen sitzen dürfen. Diese Tradition respektiere ich.
Wie wichtig ist sie Ihnen?
Würde sie mir nichts bedeuten und hätte ich den völligen Bruch mit allem Altbewährten vor, wäre ich fehl am Platz. Nur in der Tradition zu verharren, wäre jedoch verfehlt. Die Welt wandelt sich. Wir erleben es täglich. Man muss schon auch mit der Zeit gehen und das Ererbte an das Heute anpassen. Wie das geht, wie Vergessenes ein Revival erfährt und auch von den Jungen als Wert an sich erkannt wird, dafür gibt es viele erfolgreiche Beispiele.
Welche denn?
Ich nenne Ihnen eins: Noch vor 15 Jahren wäre es in Wien seltsam erschienen, Lederhose oder Dirndl zu tragen. Mittlerweile zeigen sich junge Leute gern darin und leben ihre Verbundenheit mit ihren regionalen Wurzeln wieder viel offener. Die Vergangenheit wird zur Zukunft. Es wäre schön, würde uns das auch mit den Lipizzanern gelingen. Jeder in der Welt kennt die weißen Pferde. Sie sind globale Superstars, Ikonen der klassischen Reitkunst und Botschafter unseres Landes. Aber manchmal hat man fast den Eindruck, dass dieses jahrhundertealte großartige Kulturgut und der Stolz darauf daheim in Österreich ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das bedauere ich sehr und ich sehe es schon auch als meine Aufgabe, das Sensorium dafür wieder zu schärfen.
Kann so viel Geschichte einen nicht manchmal erdrücken?
Dieses Gefühl habe ich eigentlich nie, im Gegenteil, ich schöpfe daraus sogar Energie. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich 25 Jahre lang in direkter Nachbarschaft zur Hofreitschule im Kongresszentrum in der Hofburg tätig war. Das prägt. Ich kenne kaum eine Stadt, wo sich Historie und Kultur so verdichten wie in Wien. Fährt man anderswo hin, sind da oft nur eine Backsteinkirche aus dem 19. Jahrhundert, ein Zoo und ein botanischer Garten. Wir sind wirklich gesegnet. Gleichzeitig bin ich es als klassische Managerin gewohnt, mit Herausforderungen zu jonglieren. Und eine der größten Herausforderungen für mich besteht darin, abzuwägen, wie viele Innovationen die Hofreitschule verträgt, ohne dass sie ihren Charakter verliert.
Ehemalige Oberbereiter bemängeln immer wieder, dass das Niveau der Vorführungen gelitten habe, ja, dass diese zur reinen Touristenshow verkommen seien. Ist etwas dran am Vorwurf?
Das trifft aus meiner Sicht nicht zu. Die klassische Reitkunst erfordert nach wie vor jahrelange Ausbildung, höchste Disziplin und ein enges Zusammenspiel zwischen Bereiter und Pferd. Öffentliche Vorführungen machen diese traditionsreiche Reitkunst einem breiten Publikum aus aller Welt zugänglich und tragen wesentlich dazu bei, sie zu erhalten. Natürlich muss das reiterliche Niveau laufend gesichert und weiterentwickelt werden. Dafür setzen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vollem Engagement und nach bestem Wissen und Können ein. Tourismus und höchste reiterliche Qualität schließen einander nicht aus.
Das Wohl der Lipizzaner steht bei uns wirklich an oberster Stelle. Ich sage ja immer, die Pferde haben eine bessere Gewerkschaft als so mancher Dienstnehmer auf zwei Beinen
Wie steht es um das Tierwohl?
Durch den Einsatz modernster medizinischer Geräte ändert sich einiges. Man kann die körperliche Konstitution heute schon im Fohlenalter erkennen und behandeln. Wir können viel früher feststellen, ob ein Hengst für den Ausbildungsweg geeignet ist. Da aufgrund des Klimawandels die Sommer mittlerweile recht lang und gerade in der Stadt drückend sind, haben wir aber auch Vorführzeiten angepasst. Bei zu großer Hitze haben wir heuer die Morgenarbeit abgesagt. Damit führen wir eigentlich nur das Miteinander von Pferd und Reiter auf Augenhöhe fort, das es immer gegeben hat. Es ist einer der wichtigsten Faktoren in der Hohen Schule. Den Takt gibt das Tier vor, das dann aufgrund seiner individuellen Eignungen für die speziellen Touren ausgebildet wird. Dem einen Hengst liegt mehr der Lange Zügel, dem anderen die Schulquadrille. Der eine braucht dafür länger, der andere kürzer.
Wie oft sind Sie mit dem Vorwurf der Schinderei konfrontiert?
Diesen Vorwurf gibt es manchmal, aber nicht häufig. Wenn er erhoben wird, können wir ihn mit Verweis auf die strengen Prüfungen durch die Tierschutzbehörde rasch entkräften. Das Wohl der Lipizzaner steht bei uns wirklich an oberster Stelle. Ich sage ja immer, die Pferde haben eine bessere Gewerkschaft als so mancher Dienstnehmer auf zwei Beinen.
Wer ist der Gewerkschaftschef?
In Piber gibt es immer einen Leithengst. Bei uns in Wien ist das ausgewogen. Aber es gibt schon den einen oder anderen Lipizzaner, der etwas lauter wiehert.
Wie ist der klassische Lipizzaner eigentlich beschaffen?
Er ist ein barockes Pferd mit markanter Kopfform, um einiges gedrungener als ein Araber oder ein Vollblut. Ich finde ihn wunderschön, obwohl er heute nicht unbedingt ein Modepferd für Dressurwettkämpfe ist. Was ihn aber vor allen anderen Pferden auszeichnet, sind seine hohe Präzision, die Lernfähigkeit, Ausdauer und Verlässlichkeit. Ihr Zusammenspiel in der Winterreitschule zu sehen, ist schon eine Pracht!
Mit den Lipizzanern ist es wie mit den Mozartkugeln. Man fragt sich, welcher ist das Original: der aus Lipica oder der aus Piber?
Beide sind echt. Lipica ist die Urheimat. Das Gestüt dort wurde 1580 gegründet. Die Zuchtlinien sind die gleichen. Aber die Zuchtbücher liegen in Piber, auch die Brandzeichen. Und bei uns kommen nur Hengste in die Zucht, die in der Spanischen Hofreitschule ausgebildet worden sind.
Ist der Schutz der Identität der Lipizzaner heute schwieriger als in früheren Zeiten?
Ja und nein. Die Regeln für die Zucht sind festgeschrieben. Wenn wir hier allerdings auch von der Aufzucht sprechen, also der Ausbildung, dem täglichen Umgang mit dem Tier und dem damit verbundenen Wissenstransfer, dann gab es in der jüngeren Vergangenheit sicherlich Augenblicke, wo es nicht ganz einfach war.
Inwiefern?
Jetzt ist alles gut. Aber weder das Wissen noch das Vertrauen der Pferde lässt sich per Knopfdruck herstellen. Es zählen Kontinuität und Wiederholung. Für die Hohe Schule braucht man Geduld. Wir hatten einzelne Fälle, wo es da und dort daran mangelte. Aber das ist vielleicht auch Ausdruck unserer schnelllebigen Zeit.
Die Lipizzaner sind Weltkulturerbe. Ihr Erhalt ist aufwändig und teuer. Kann er sich ökonomisch überhaupt rechnen?
Wir sind angehalten, möglichst wirtschaftlich zu agieren. Das tun wir auch und unsere Auslastung ist toll. Es würde aber zu kurz greifen, die Spanische Hofreitschule auf ihre Rentabilität zu reduzieren. Die Lipizzaner bewegen weltweit die Menschen und sie sind ein fester Bestandteil der österreichischen Identität. Das sollte man nicht vergessen.
Worin kann in Zeiten des Umbruchs ihr besonderer Wert für das Land bestehen?
Die Lipizzaner und ihre Hohe Schule sind ein Erbe, auf das wir Österreicher stolz sein können. Sie verkörpern Eleganz, Perfektion, Disziplin, Beständigkeit und das respektvolle Miteinander von Tier und Mensch. Das alles macht sie einzigartig und zum Ruhepol in einer durch den digitalen Wandel rasant beschleunigten Welt.
Eine Frage noch: Sie sind Wienerin, mögen Sie Pferdeleberkäse?
Was für eine Frage! Sagen wir so: Seitdem ich an der Hofreitschule bin, habe ich keinen mehr gegessen und werde das auch nicht mehr tun. Nein, Pferdeleberkäs muss es wirklich nicht mehr sein.
Zur Person
Alexandra Kaszay, geboren 1967 in Wien, studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien mit dem Schwerpunkt Außenhandel und Internationales Wirtschaftsrecht. Sie war unter anderem für Ernst & Young, Sony DADC Austria und Lauda Air tätig und leitete zehn Jahre lang das Hofburg-Kongresszentrum in Wien. Mit April 2026 wurde sie zur neuen Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule und des Bundesgestüts Piber bestellt.