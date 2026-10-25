Chefin der Hofreitschule: „Lipizzaner sind Gesamtkunstwerke“

Mit energischem Schritt eilt Alexandra Kaszay über die Galerie der Winterreitschule in der Wiener Hofburg. Es ist kurz nach drei Uhr am Nachmittag. Bis auf ein paar Touristen, die sich in der Weite der Halle verlieren, liegt der barocke Prunkbau verlassen da. Sie liebe das historische Ambiente, sagt die gebürtige Wienerin. Ihre neue Aufgabe sieht sie erfrischend unsentimental, frei vom Kitsch, der die Lipizzaner sonst umflort. Die Pferde begrüßen sie zum Fotoshooting in der Stallburg mit dem gleichmütigen Schnauben von Weltstars, die es gewohnt sind, im Rampenlicht zu stehen.

Sie stehen nun seit einem halben Jahr an der Spitze der Hofreitschule und des Bundesgestützts Piber. Hat es sich bisher als großer Nachteil erwiesen, dass Sie keine Reiterin sind?Sie stehen seit einem halben Jahr an der Spitze der Hofreitschule und des Gestüts Piber. Hat es sich als großer Nachteil erwiesen, dass Sie keine Reiterin sind? ALEXANDRA KASZAY: Mein Auftrag ist es, die Spanische Hofreitschule fit für die Zukunft zu machen. Käme ich aus der klassischen Reitkunst, dann hätte ich einen anderen Blick auf das Gesamte. Er wäre von ganz eigenen Befindlichkeiten bestimmt und auf eine einzige Linie hin ausgerichtet. Ich muss allen Wünschen, allen Besonderheiten und allen Faktoren, die da hineinspielen, Rechnung tragen. Da kann es durchaus von Vorteil sein, dass ich keine Reiterin bin.

Sind Sie trotzdem schon auf einem Lipizzaner gesessen? Ich werde mich davor hüten.

Warum? Ich fände es unangebracht. Ich bin gern bei den Pferden, habe keine Berührungsängste. Aber Lipizzaner sind Gesamtkunstwerke, und zur Tradition der Hohen Schule gehört es, dass nur die Bereiterinnen und Bereiter und die Eleven auf ihnen sitzen dürfen. Diese Tradition respektiere ich.

Wie wichtig ist sie Ihnen? Würde sie mir nichts bedeuten und hätte ich den völligen Bruch mit allem Altbewährten vor, wäre ich fehl am Platz. Nur in der Tradition zu verharren, wäre jedoch verfehlt. Die Welt wandelt sich. Wir erleben es täglich. Man muss schon auch mit der Zeit gehen und das Ererbte an das Heute anpassen. Wie das geht, wie Vergessenes ein Revival erfährt und auch von den Jungen als Wert an sich erkannt wird, dafür gibt es viele erfolgreiche Beispiele.

Welche denn? Ich nenne Ihnen eins: Noch vor 15 Jahren wäre es in Wien seltsam erschienen, Lederhose oder Dirndl zu tragen. Mittlerweile zeigen sich junge Leute gern darin und leben ihre Verbundenheit mit ihren regionalen Wurzeln wieder viel offener. Die Vergangenheit wird zur Zukunft. Es wäre schön, würde uns das auch mit den Lipizzanern gelingen. Jeder in der Welt kennt die weißen Pferde. Sie sind globale Superstars, Ikonen der klassischen Reitkunst und Botschafter unseres Landes. Aber manchmal hat man fast den Eindruck, dass dieses jahrhundertealte großartige Kulturgut und der Stolz darauf daheim in Österreich ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das bedauere ich sehr und ich sehe es schon auch als meine Aufgabe, das Sensorium dafür wieder zu schärfen.

Kann so viel Geschichte einen nicht manchmal erdrücken? Dieses Gefühl habe ich eigentlich nie, im Gegenteil, ich schöpfe daraus sogar Energie. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich 25 Jahre lang in direkter Nachbarschaft zur Hofreitschule im Kongresszentrum in der Hofburg tätig war. Das prägt. Ich kenne kaum eine Stadt, wo sich Historie und Kultur so verdichten wie in Wien. Fährt man anderswo hin, sind da oft nur eine Backsteinkirche aus dem 19. Jahrhundert, ein Zoo und ein botanischer Garten. Wir sind wirklich gesegnet. Gleichzeitig bin ich es als klassische Managerin gewohnt, mit Herausforderungen zu jonglieren. Und eine der größten Herausforderungen für mich besteht darin, abzuwägen, wie viele Innovationen die Hofreitschule verträgt, ohne dass sie ihren Charakter verliert.