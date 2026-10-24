„Warum spielt bei unserem Biomasse-Heizwerk plötzlich der Gaspreis eine Rolle?“

Die Energie Steiermark hat ihren Kunden in Murau eine „Änderungskündigung“ zugesandt. Der Konzern verspricht eine Kostensenkung, doch die Skepsis ist groß.

Exakt 652 Haushalte in der Stadt Murau haben Ende August Post von der Energie Steiermark erhalten. Im Betreff angekündigt ist eine „wichtige Information zu Ihrem Wärmeliefervertrag“. Gemeint ist damit eine Änderungskündigung – also eine einseitige Änderung der Vertragsbedingungen. Diese betrifft Kunden jenes Biomasse-Fernwärmewerkes im Ortsteil St. Egidi, das die Energie Steiermark im Jahr 2018 gekauft hat.



Ihre Zustimmung sollen die Betroffenen bis zum 31. Oktober geben. Der geänderte Vertrag gilt dann ab Anfang Juli 2027. Die Energie Steiermark wirbt damit, die Energiekosten würden für einen durchschnittlichen Haushalt um rund 80 Euro pro Jahr sinken.

© KLZ / Michaela Egger Das Biomassewerk der Energie Steiermark in Murau-St. Egidi versorgt mehr als 650 Haushalte

Der Murauer ÖVP-Vizebürgermeister und Rechtsanwalt Martin Moser hat jedoch erhebliche Zweifel, ob das dauerhaft so bleibt: „Im Schreiben der Energie Steiermark ist angeführt, dass künftig zu 25 Prozent der österreichische Gaspreisindex eingerechnet wird.“ Da es sich in Murau um ein mit Biomasse betriebenes Werk handelt, frage er sich, warum hier künftig der Gaspreis eine Rolle spielen soll: „Was passiert, wenn die Kosten für das Gas steigen? Dann ist es mit der angeblichen Ersparnis auch vorbei“, so Martin Moser, selbst Kunde der Energie Steiermark.

Die nächste Frage, die Moser aufwirft: „Was passiert mit Kunden, die nicht unterschreiben? Wird ihnen die Versorgung abgedreht?“

Ohne Zustimmung keine Versorgung

Was diese Bedenken des Vizebürgermeisters betrifft, hat die Kleine Zeitung bei der Energie Steiermark nachgefragt. Rechtlich sei es laut Konzernsprecher Urs Harnik vorgesehen, dass Kunden ihre aktive Zustimmung zu einer Änderungskündigung geben müssen. Stimmt jemand nicht zu, endet der Vertrag – und damit auch die Versorgung. „Damit werden Kunden vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisiert Vizebürgermeister Martin Moser. Den Abnehmern bleibe nichts anderes übrig, als zu unterschreiben oder selbst eine Heizung einzubauen. Ein Umstieg auf andere Betreiber ist bei Fernwärme nicht möglich.

„Stabile Preise“

Die Energie Steiermark führt im Schreiben an ihre Kunden den Grund für die Änderungskündigung an. Man verfolge das Ziel, mit einem „gemeinsamen Preissystem für alle Kundinnen und Kunden in der Steiermark einheitliche und stabile Preise anzubieten“. Ein gemeinsames Preisblatt sei bereits für den Großteil der steirischen Netze gültig und etabliert, die Einbindung weiterer Netze wie Murau sei rechtlich geklärt. Konzernsprecher Urs Harnik: „Durch diese netzübergreifende Betrachtung werden Preisschwankungen einzelner Energieträger abgefedert und nicht unmittelbar an die jeweiligen Kunden weitergegeben.“

Das Argument von Vizebürgermeister Martin Moser, mit einem Anstieg der Gaspreise würden auch die Tarife in Murau steigen, bestreitet der Sprecher der Energie Steiermark nicht: „Wie bei jeder indexgebundenen Preisregelung können sich zukünftige Veränderungen der zugrunde liegenden Indizes sowohl erhöhend als auch senkend auf den Wärmepreis auswirken.“

© GEPA pictures Konzernsprecher Urs Harnik von der Energie Steiermark

In Bundesländern wie Niederösterreich, Kärnten oder Vorarlberg gibt es jeweils einen eigenen Biomasse-Index. Das sei in der Steiermark nach Kenntnisstand des Energiekonzerns nicht geplant, so Urs Harnik.

Zweites Biomasse-Werk

Es besteht für Betreiber aber die Möglichkeit, sich an Biomasse-Indizes anderer Bundesländer zu orientieren. Das zeigen die im Eigentum der Stadt stehenden Stadtwerke Murau. Sie betreiben mit der „Nahwärme Murau-Stolzalpe“ ebenfalls ein Biomasse-Heizwerk. Es versorgt rund 130 Haushalte und hat mit der Brauerei Murau und dem LKH Stolzalpe zwei Großabnehmer.

Die Stadtwerke binden sich an den Kärntner Biomasseindex. Hier spielt der Gaspreis keine Rolle. Geschäftsführer Günther Staber sagt, die Stadtwerke würden trotz der angekündigten Preissenkungen der Energie Steiermark künftig noch immer um rund zwölf Prozent unter den Kosten des Mitbewerbers liegen. Derzeit sei man um 19 Prozent billiger.

Vizebürgermeister Martin Moser will nun bei der Energie Steiermark eine Lösung erreichen, die ohne den Gaspreisindex auskommt: „Das wäre für die Kunden die bessere und stabilere Lösung.“