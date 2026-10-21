Ammar Helac: „Wir Tormänner sind irgendwo Wahnsinnige“

Radikal positiv und ein bisschen verrückt. So geht Sturms temporäre Nummer eins die Vertretung von Daniil Khudyakov an.

Als „kleine Familie in einer großen Familie“ beschreibt Ammar Helac die Torhüter des SK Sturm und ihren Positionstrainer Stefan Loch. Mit Daniil Khudyakov geht es einem Mitglied dieser Gruppe wegen seines im Derby erlittenen Schien- und Wadenbeinbruchs derzeit nicht gut. Es ist nur allzu verständlich, dass Helac seinem Kollegen auch auf diesem Weg „gute Besserung und eine schnelle Genesung“ wünschen möchte.

Beim 6:1-Triumph gegen den GAK kam der 28-Jährige für den Russen ins Spiel. Wie er die hektischen Minuten erlebt hat? „Ich habe nicht genau gesehen, was passiert ist, sondern nur, dass ‚Khudi‘ am Boden liegt und sehr, sehr wild gestikuliert hat. Da habe ich mir schon gedacht, dass es nicht gut aussieht und ich jetzt cool und professionell bleiben muss.“ Die konkreten Umstände der Szene konnte er sich erst nach dem Spielende zu Gemüte führen: „Als ich die Bilder gesehen habe, war es noch mal umso tragischer. Den Sieg haben wir neben den Fans ‚Khudi‘ gewidmet.“

Zum Teil hofft man, dass man abgeschossen wird und den Ball ins Gesicht kriegt, damit man einen ‚Big Save‘ hat. — Ammar Helac

Nach seiner Einwechslung lieferte der Oberösterreicher. „Turbinen hochfahren und das Beste rausholen“, sei in einer solchen Situation die Devise. Leichter gesagt als getan. „Ich bewundere ja die Feldspieler, die oft ins kalte Wasser geworfen werden“, gesteht Helac. Zeit, um viel nachzudenken, bliebe in dieser Situation nicht. Es sei aber eine Stärke von ihm, die Ruhe zu bewahren: „Ich sage immer, radikal positiv sein – egal wie schlimm die Situation ist.“

Glücklicherweise stehen Unfälle wie jener von Khudyakov nicht an der Tagesordnung, aber es diente als Erinnerung dafür, welches Berufsrisiko Tormänner eingehen. In gewisser Weise müsse man der Typ dafür sein: „Zum Teil hofft man, dass man abgeschossen wird und den Ball ins Gesicht kriegt, damit man einen ‚Big Save‘ hat. Um dem Team Punkte zu retten, nimmt man schon einiges in Kauf. Ich sage, dass wir irgendwo Wahnsinnige sind. Obwohl viele Tormänner immer normaler wirken, tief in uns drinnen sind wir schon ein bisschen verrückt.“

© GEPA Ammar Helac fuhr im Derby die Turbinen hoch

Helac übersiedelte im Sommer aus Hartberg nach Graz – im Wissen, dass er als Nummer zwei eingeplant ist. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme sei ihm quasi klar gewesen, dass er ob der Strahlkraft des Vereins zu Sturm will. „Den Job muss auch irgendwer machen“, schmunzelt er zur Reservistenrolle, die er möglichst professionell angeht. „Aber auf der Bank fiebere ich gefühlt mehr mit als auf dem Spielfeld, weil du es nicht beeinflussen kannst. Draußen bist du fast nervöser.“

Dass es nun nach außen so wirkt, als sei seine große Chance gekommen, ist ihm bewusst. „Als ich zu Sturm gekommen bin, habe ich gewusst, dass ich mit ‚Khudi‘ einen überragenden Tormann vor mir habe, vielleicht den besten der Liga. Dieser Hierarchie habe ich mich klar untergeordnet. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich spielen darf. Und auch wenn es eine Floskel ist, gehe ich das Spiel für Spiel an.“

Sie sollen keinen Unterschied sehen, nur weil der Zweier-Tormann spielt, und deswegen nervös sein. — Ammar Helac

Das Ziel sei, der Mannschaft ebenso wie Khudyakov Sicherheit zu vermitteln: „Sie sollen keinen Unterschied sehen, nur weil der Zweier-Tormann spielt, und deswegen nervös sein.“ Die nächste Bewährungsprobe wird mit Olympique Marseille eine anspruchsvolle. „Auf uns kommt eine Weltklasse-Mannschaft zu“, findet Helac, „aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Verstecken brauchen wir uns mit den Fans im Rücken auf keinen Fall.“

© GEPA Tormanntrainer Stefan Loch mit Ammar Helac und Daniil Khudyakov

In jungen Jahren habe ihn Gianluigi Buffon geprägt, später Manuel Neuer: „Ich sehe es nicht als Messi-Ronaldo-Diskussion. Jeder dieser Torhüter hat gewisse Stärken, von denen man selbst so viel wie möglich mitnehmen möchte.“ Sich selbst beschreibt Sturms temporäre Nummer eins als ruhigen Typen, der versucht, auch dann cool zu wirken, wenn er Anspannung verspürt. Außerdem definiere er sich über seine jahrelange harte Arbeit. „Stefan Loch und ich bezeichnen das als Tüfteln. Handschuhe, Ernährung, Fußballschuhe – man kann immer an kleinen Stellschrauben drehen, um die Leistung zu optimieren. Ich lebe das Tormanndasein zu mehr als 100 Prozent, mit viel Leidenschaft. Natürlich habe ich einen gewissen Ehrgeiz, dass ich einfach keine Tore kriegen will.“

Dies ist eine vernünftige Grundvoraussetzung für Torhüter. Bei Sturm hat er mit Loch einen Wegbegleiter gefunden, der seit Jahren dabei hilft, dass es keine Goalie-Sorgen gibt. „Ein super Fachmann, der sich extrem viele Gedanken macht und schaut, dass es uns gut geht. Ich bin froh, ihn an meiner Seite zu haben“, schwärmt Helac, „man sieht auch jetzt daran, wie er für ‚Khudi‘ da ist, was für ein großartiger Mensch er ist.“