NBA-Auftakt! Jakob Pöltl und Toronto arbeiten gezielt auf den Titel hin

Der „Riese“ aus Wien geht in der Nacht auf Donnerstag (1.30 Uhr) in seine elfte NBA-Saison. Der Hunger ist größer denn je, finanziell hat er jetzt eine zusätzliche Absicherung.

Es ist ja nicht gerade so, als würden Basketballprofis in Nordamerika nur eine Entschädigung kassieren. In der Millionenliga scheint Geld oft gar keine Rolle zu spielen. Dennoch ist es nach dem Karriereende noch ein weiter Weg. Und diesen hat sich Jakob Pöltl mit dem Start in seine elfte NBA-Saison schon ein Stückchen leichter gemacht. Wer nämlich volle zehn Jahre in der besten Basketballmeisterschaft der Welt absolviert hat, bekommt von der Liga einige „Goodies“. So ist volle Rente und lebenslange Gesundheitsversicherung in Übersee für ihn und enge Familienmitglieder bereits sicher. „Es ist schon ein cooles Gefühl, weil ich weiß, wo und wie alles angefangen hat. Und jetzt ins elfte Jahr zu gehen, macht mich einerseits dankbar für das bereits Erreichte, andererseits hungrig auf alles, was ich noch erreichen will.“

Was will der 2,13-Meter-Center denn erreichen? „Ganz klar, wir wollen gewinnen“, sagt Pöltl, dessen Team, die Toronto Raptors, in der Nacht auf Donnerstag (1.30 Uhr MEZ) gegen Chicago in eine Saison startet, in der sie von Experten als gefährlicher Außenseiter für den Titel gesehen werden. Das wäre ein Riesensprung, nachdem im Vorjahr endlich das Play-off erreicht wurde, nach sieben Spielen gegen Cleveland leider Endstation war. „Da sind wir zu vorsichtig in die Serie gestartet, haben erst gegen Ende den Rhythmus gefunden und konnten mit unserer Aggressivität dem Gegner immer besser seine Stärken wegnehmen“, blickt Pöltl zurück.

So gibt es volles Engagement im Team, heuer einen „Championship Standard“ zu etablieren. Auf Deutsch: Die Raptors wollen in der täglichen Arbeit alles dafür geben, wie ein Team zu agieren, das Titel gewinnt, die Intensität stets hochhalten, gut kommunizieren, nicht nachlassen. „Wenn wir alles dafür tun, können wir uns am Ende in den Spiegel schauen. Mit den Ergebnissen, die unter der Herangehensweise herauskommen, müssen wir dann leben“, weiß er aber auch, dass man Meisterschaften nicht erzwingen kann.

Eine große Tugend bringen die Raptors aber auf jeden Fall mit. Gemäß dem Sprichwort „Angriff gewinnt Spiele, Verteidigung Meisterschaften“, liegt die große Stärke der Kanadier in der Defense. Nicht zuletzt, weil Pöltl dort eine Macht ist. „Wir spielen einen Stil in der Verteidigung, der sehr besonders ist. Einen Stil, auch aufgrund der vielen guten Verteidiger im Team, den viele andere Mannschaften gar nicht spielen können.“ Was heißt das? „Teams können sich schwer auf uns einstellen, weil sie es einerseits selber im Training nicht simulieren können und weil sie in Spielen nicht oft auf einen Gegner treffen werden, der so spielt wie wir“, nennt Pöltl die Waffen.

© IMAGO Kawhi Leonard gewann mit den Raptors bereits einen NBA-Titel

Eine weitere Waffe, offensiv wie defensiv, ist der jüngste Neuzugang. Nach zweimonatigen Verhandlungen wechselte Kawhi Leonard jüngst wieder zu den Raptors. Im Zuge des Mega-Wechselvorgangs verließen Small Forward Brandon Ingram und Forward/Shooting Guard Gradey Dick die Raptors zu den LA Clippers, die Clippers gaben Leonard und einige zukünftige Draftpicks in den Norden ab. Leonard gewann 2019 mit den Raptors übrigens einen seiner zwei NBA-Titel, bringt mit 35 Jahren einige Erfahrung mit. Noch mehr, als der am 15. Oktober 31 Jahre gewordene Pöltl. „Ein Superspieler und ein wirklich korrekter Typ. Sehr entspannt, nicht übermäßig laut. Wir hatten schon tiefere Gespräche, ich kann nur Positives über ihn sagen“, sagt Pöltl über „The Claw“ (Deutsch: Die Klaue), wie er wegen seiner großen Hände genannt wird.

Bleibt abschließend noch zu hoffen, dass „Big Jak“ oder „The Austrian Hammer“, beide Spitznamen sind im NBA-Zirkus für Pöltl in Verwendung, fit bleibt, sein Rücken zwickt immer wieder. „Aber ich habe es gut im Griff und wüsste auch nicht, warum sich das ändern sollte. Das beschäftigt mich jetzt seit einem Jahr, ich weiß, was mein Körper braucht und wie ich damit umgehen muss“, versichert Pöltl. Einem gelungenen Saisonstart steht also nichts im Wege.