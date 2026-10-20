Im Kleine-Regionalbüro: Mit einem Wangenabstrich Leben retten

Am Mittwoch (21. Oktober) können sich alle zwischen 16 und 45 Jahren im Büro der Kleinen Zeitung in Bruck in wenigen Minuten als Stammzellenspender typisieren lassen.

Warum benötigen Menschen Stammzellspenden? Meist sind es an Leukämie Erkrankte, die auf eine Spende von einer gesunden Person angewiesen sind. Bei ihnen ist das blutbildende System so schwer geschädigt, dass es sich nicht mehr selbst regenerieren kann. Unter Kindern ist Leukämie die häufigste Krebsform.

Oft ist dann eine Stammzellentherapie die einzige Chance auf Heilung. Anders als beim Blutspenden mit einer überschaubaren Anzahl verschiedener Blutgruppen ist es bei Stammzellen viel unwahrscheinlicher, dass die Gewebemerkmale zueinanderpassen. Sie liegt bei lediglich 1:500.000.

© Markus Lösel Im Regionalbüro der Kleinen Zeitung findet eine Typisierungsaktion statt

Aus diesem Grund hat es sich der Verein „Geben für Lebe“n zum Ziel gemacht, dass sich so viele potenzielle Spender wie möglich typisieren lassen. Das ist denkbar einfach: Ein Wangenabstrich genügt, die Daten werden gespeichert und sollte es einen passenden Empfänger geben, wird man noch einmal gesondert um die Abgabe von Stammzellen gebeten. Das kann per Blutspende oder mittels eines kleinen Eingriffs vor sich gehen.

Zunächst einmal muss man sich registrieren lassen. Das ist am Mittwoch, 21. Oktober, im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Bruck möglich. Es genügt, in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr vorbeizuschauen – der Vorgang dauert nur zehn bis 15 Minuten. Typisieren können sich alle gesunden Menschen zwischen 16 und 45 Jahren lassen.

Viele Betroffene auch in der Steiermark

Damit können Leben gerettet werden. Über den Bankangestellten Manuel Dully aus dem Mürztal haben wir berichtet. Seine Spende ging an einen Mann in Frankreich. Es gibt jedoch auch viele Menschen in der Steiermark, die auf Spenden angewiesen sind.

Etwa Heribert (57) aus Markt Hartmannsdorf. Der gelernte Tischler erkrankte vergangenen Mai an Leukämie, liegt seither im Spital und braucht eine Spende. Obwohl weltweit fast 43 Millionen Personen registriert sind, wird für jeden Zehnten aktuell keine passende Spende gefunden.