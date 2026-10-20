KAC-Keeper Florian Vorauer: „Ich dachte, das bleibt undercover“

Der KAC ist richtig stark in die Saison gestartet, danach haben euch viele Ausfälle das Leben schwer gemacht. Wie schwierig ist es, den eigenen Rhythmus zu behalten? Florian Vorauer: Vielleicht spiegeln es die Ergebnisse nicht wider, aber wir geben Vollgas und arbeiten hart an uns. Wir sind immer knapp dran, nur springt die Scheibe aktuell nicht für uns. Die Saison ist lang, es ist ein Marathon und kein Sprint. Am Anfang muss man dazusagen, dass viel für uns gelaufen ist, wir aber auch super gespielt haben und alle in einer starken Form waren. Es kann so schnell gehen, und am Ende können wir uns nur als Kollektiv aus dieser Situation herausziehen.

Es fühlt sich momentan wie eine Achterbahnfahrt an? Ja, schon. Es gibt einige „Ups and Downs“, wobei wir versuchen, die Downs so niedrig wie möglich zu halten. Aktuell sind wir eine Spur tiefer, als uns lieb ist und als wir es gewohnt sind. Aber auch das gehört dazu. Wir lernen aus unseren Fehlern, und wahrscheinlich nimmt man aus solchen Phasen mehr mit als aus einer Siegesserie. Das stärkt auch unseren Charakter.

Was macht es derzeit schwieriger als sonst? Gute Frage! Man könnte jetzt nach Ausreden suchen, zum Beispiel wegen der Ausfälle. Aber wir versuchen, das Positive mitzunehmen. So können jüngere Spieler zeigen, welches Potenzial in ihnen steckt. Am Ende ist jeder Einzelne gefordert.

Durch die vielen Ausfälle verändert sich auch die Verantwortung im Team. Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Goalie in solchen Phasen stärker gefordert sind? Ich persönlich versuche, mich nicht zu sehr auf die Line-ups zu konzentrieren. Ich kann nur darauf schauen, dass ich über 60 Minuten mein Ding konstant durchziehe. Ich habe meine flexiblen Routinen, denn die Balance zwischen Fokus und Pause zu finden, ist wichtig.

Sie können über weite Strecken ein starkes Spiel machen und trotzdem entscheidet manchmal ein Gegentreffer über die Wahrnehmung Ihrer Leistung. Wie gehen Sie damit um? Von Kommentaren halte ich mich eher fern. Als Tormann bin ich halt auch dafür da, Tore zu bekommen – ein bisschen Übung habe ich ja schon. Es ist einfach Teil meines Jobs, und dass softe Treffer mehr wehtun, ist logisch. Ich kann es natürlich völlig nachvollziehen, wenn Fans einmal grantig sind. Es ist ja auch ein Privileg: Man will schließlich Fans haben, die einen siegen sehen wollen, und nicht vor leeren Hallen spielen.