Herbstfarben, Fernsicht und grandioses 360-Grad-Panorama: Herbert Raffalts Wanderung von St. Michael über die Halterhütte auf das Speiereck ist ein lohnender Saisonabschluss.

Vom Gipfel am Speiereck geht der Blick weit über den Unesco-Biosphärenpark Salzburger Lungau hinaus

Die warmen Spätherbsttage laden geradezu zum Wandern ein. Wer auf der Südseite der Berge unterwegs ist, genießt zurzeit perfekte Bedingungen. Die prächtigen Farben und die Fernsicht sind überwältigend. Mit 2411 Metern Seehöhe ist das Speiereck im Salzburger Lungau ein ordentlicher Brocken.

Der Aufstieg von St. Michael über die Halterhütte beträgt immerhin 1350 Höhenmeter. Dafür wird man mit einem wunderschönen 360-Grad-Panoramablick belohnt. Lohnend ist auch eine Einkehr in der Speiereck-Halterhütte, die noch bis zum 31. Oktober geöffnet hat. Zum Saisonabschluss gibt es sogar eine Halloween-Party auf der Alm.

1 / 5 Die Tour beginnt in St. Michael im Lungau © Herbert Raffalt

Über die Halterhütte zum Speiereck-Gipfel

Unsere Wanderung startet bei der Pfarrkirche in St. Michael. Wir folgen den GPX-Daten durch schmale Gässchen hinauf zur Leitnergasse. Hier, an einem gepflegten Bauernhaus, genießen wir einen ersten wunderschönen Blick über die Marktgemeinde. Ab hier wird der Weg Nr. 94 steiler, es geht durch einen Hochwald hinauf in Richtung Halterhütte.

Immer wieder quert der Wanderweg die Forststraße. An einem verfallenen Hof leiten uns die GPX-Dateien irrtümlich nach links – jedoch ist dieser Anstieg gesperrt. Die neue Strecke führt uns auf dem sogenannten Ersatzweg weiter.

Nach einem kleinen Umweg erreichen wir nach insgesamt 2,5 Stunden Gehzeit die schön gelegene Halterhütte (1933 m). Von hier sind es noch rund 90 Minuten hinauf zum Gipfel. Der Anstieg lohnt sich schon wegen der beeindruckenden Aussicht. Nach der Gipfelrast steigen wir hinunter zur Halterhütte und weiter zum Ausgangspunkt in St. Michael.