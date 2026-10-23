Kein Jahr offen: Bekannter Textildiskonter schloss in Villach

Erst im Dezember 2025 eröffnet, ist NKD-Filiale in der Villacher Maria-Gailer-Straße schon wieder geschlossen. Aufgrund der Parkplatzsituation wird an einem neuen Standort aufgesperrt.

Nur zehn Monate nach der Eröffnung ist die NKD-Filiale in der Maria-Gailer-Straße 2 in Villach bereits wieder Geschichte. Seit Anfang Oktober sind die Türen des rund 500 Quadratmeter großen Geschäfts geschlossen. Der Textildiscounter zieht sich allerdings nicht aus dem Gebiet zurück, sondern wechselt den Standort. Wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt, übersiedelt die Filiale in die nahe gelegene Gewerbezeile 14, wo sich auch Action und New Yorker befinden. Ausschlaggebend dafür seien die deutlich bessere Zufahrt und die Parkplatzsituation. Bereits am 12. November soll das neue Geschäft eröffnen.

© KLZ/Klaus Steiner Die Geschäftsfläche wurde bereits ausgeräumt, die Eröffnung am neuen Standort ist für 12. November geplant

2200 Filialen in sieben Ländern

Mit der Übersiedlung bleibt die Zahl der NKD-Filialen im Bezirk unverändert. In Villach betreibt das Unternehmen neben dem künftigen Standort im Gewerbepark drei weitere Geschäfte: am Hans-Gasser-Platz, in der Bahnhofstraße und im Einkaufszentrum Supernova. Im Bezirk Villach-Land ist der Textildiscounter in Feistritz an der Drau, Arnoldstein, Wernberg und Velden vertreten.

Die ursprünglich deutsche NKD-Gruppe gehört seit März dieses Jahres zum südafrikanischen Handelskonzern Mr Price Group. Mit rund 2200 Filialen in sieben europäischen Ländern und mehr als 10.000 Beschäftigten zählt NKD zu den größten Textildiscountern Europas.