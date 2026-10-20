Besondere Ehrung für Anne Marie und Hans Schullin: Im frisch umgebauten und vergrößerten Stammhaus im Herzen von Graz gab es nun auch Landes-Ehren.

Darf man da ausnahmsweise bummelwitzig „Uhrkunde“ sagen? Mit einem außergewöhnlichen Präsent jedenfalls stellte sich am Montagnachmittag Landesrätin Claudia Holzer in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek (beide FPÖ) bei Schullin in der Grazer Herrengasse ein. Sie überreichte dem Traditionsunternehmen die Urkunde mit dem Recht zur Führung des Landeswappens.

„Die Schullin GmbH ist ein Betrieb, in dem man die seltene Kunst beherrscht, flüchtige Momente in zeitlose Formen zu gießen und die Schönheit des Lebens auf ganz besondere Weise einzufangen“, fand die Verkehrslandesrätin schöne Worte und sprach von einer tief verwurzelten Passion für Schmuck und Uhren, die sich über Generationen hinweg erhalten habe. „Diese Leidenschaft wird seither wie ein kostbares Erbe weitergegeben – getragen von einer Familie, die das Handwerk wahrlich im Blut hat“, strich Holzer in der Laudatio hervor.

Stammsitz im „Gemalten Haus“

Die Firmengeschichte hat 1802 mit dem ersten Uhrmacher der Familie begonnen und wird heute in fünfter Generation geführt. Seit 1953 hat man den Stammsitz im berühmten „Gemalten Haus“ in der Herrengasse 3 aus dem 14. Jahrhundert. Ein Jahr darauf wurde man Konzessionär für die Marke Rolex – bis heute ist man der einzige in der Steiermark und Kärnten. Hans Schullin, der 1968 übernommen hat, betreibt neben Graz Filialen in Klagenfurt, Velden und Zürs.

1 / 9 Netzwerkabend mit Tudor bei Schullin © Jorj Konstantinov

Frisch umgebaut und vergrößert

Die Geschäftsräumlichkeiten in der Herrengasse wurden frisch umgebaut. Schullin hat die bisherige Only-Fläche nebenan dazugenommen und auch die Werkstätten ins Stadtzentrum gesiedelt. Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Kapitel von Schullin im Herzen der Innenstadt hatte es schon letzte Woche für 60 Gäste bei der „Friends 4 Friends“-Netzwerkveranstaltung gemeinsam mit der Schweizer Uhrenmanufaktur Tudor und der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein gegeben.