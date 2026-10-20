Eisenerzer Unternehmer Fritz Wutscher ist nun Kommerzialrat

Der Eigentümer des Familienunternehmens „sehen!wutscher“, Fritz Wutscher, wurde für sein jahrzehntelanges unternehmerisches Engagement ausgezeichnet.

Fritz Wutscher, Eigentümer des österreichischen Familienunternehmens „sehen!wutscher“ und Gründer der FAM Holding, erhielt eine besondere Auszeichnung. Für sein jahrzehntelanges Engagement und die herausragenden Verdienste für die österreichische Wirtschaft hat er den Berufstitel „Kommerzialrat“ bekommen. Im Rahmen einer feierlichen Verleihung wurde ihm der Titel durch Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, überreicht.

„Wenn ich heute auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz, dass wir aus einem kleinen Familienbetrieb ein Unternehmen entwickeln konnten, das heute in ganz Österreich vertreten ist. Die Auszeichnung zum Kommerzialrat ist für mich deshalb eine große Ehre und zugleich eine besondere Anerkennung für all jene Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben“, sagt Wutscher.