Eisenerz bekommt eine neue Aussichtsplattform um 60.000 Euro

Zu Ehren des Eisenerzer Ehrenbürgers Fritz Wutscher von „sehen!wutscher“ baut die Stadtgemeinde Eisenerz eine Aussichtsplattform beim Schichtturm. Eröffnet wird sie am 21. Oktober.

Seit drei Wochen wird gebaut, in rund zwei Wochen wird sie feierlich eröffnet. Direkt neben dem Schichtturm in Eisenerz entsteht eine neue Aussichtsplattform, von der man alle Ortsteile von Eisenerz erblickt ebenso wie die Bergkulisse im Hintergrund der Stadt. Etwa 60.000 Euro kostet der Bau der rund 24 Quadratmeter großen Plattform, wie Bürgermeister Thomas Rauninger informiert.

„In dieses Projekt ist viel Vorarbeit hineingeronnen, seit einem Jahr laufen die Planungen. Die Stahlkonstruktion stammt von der Firma SPP, die Erdbautätigkeiten wurden von der Hitthaler+Trixl Baugesellschaft durchgeführt und für die Planung zeichnet Jürgen Brandstätter von der Eisenerzer Firma Querformat verantwortlich“, sagt Rauninger.

„Geschenk“ für Ehrenbürger

Der Grund für die Aussichtsplattform ist ein besonderer: Fritz Wutscher, dessen Optikerimperium vor 60 Jahren in Eisenerz von seinen Eltern begonnen wurde, wurde im Vorjahr zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde Eisenerz ernannt. Die Aussichtsplattform soll ein „Geschenk“ für ihn sein, bei der Eröffnung am 21. Oktober soll ihm dieses „übergeben“ werden. „Es ist einfach sehr passend, dass man jemandem eine Aussichtsplattform widmet, der einen Eisenerzer Familienbetrieb betreibt, wo Sehen im Vordergrund steht“, erklärt der Bürgermeister die Beweggründe.

© Stadtgemeinde Eisenerz Fritz Wutscher wurde zum Ehrenbürger ernannt

In den vergangenen Jahren hätten sich zudem vermehrt Bürgerinnen und Bürger an den Bürgermeister gewandt mit dem Wunsch nach einem Aussichtspunkt in ihrer Heimat.

Die Aussichtsplattform wird zu jeder Zeit begehbar sein, Eintritt wird keiner verlangt. Zurzeit handelt es sich aber noch um eine Baustelle, die Beschriftung und Logos wurden noch nicht montiert. Rauninger zeigt sich jedenfalls schon jetzt sehr erfreut: „Das ist eine sehr gelungene Installation, eine sehr feine Sache. Ich als Bürgermeister bin schwerstens begeistert.“ Der Name der Aussichtsplattform ist noch ein Geheimnis, das man bei der Eröffnung lüften will.