In der Rottau sollen zwei neue Riesenpumpen entstehen. Damit soll Malta-Reißeck Sonnenstrom aus dem Sommer für den Winter bunkern. Eine UVP braucht es nicht.

Bei der Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck in Oberkärnten ist ein weiteres Ausbauprojekt in Planung – es ist deutlich größer als das bisher bekannte. Wie berichtet, soll das Kraftwerk Malta-Unterstufe, derzeit ein Schwelllaufkraftwerk, zu einem Pumpspeicherkraftwerk umgebaut werden. Das Land Kärnten prüft gerade, ob dafür ein UVP-Verfahren notwendig ist. Nun soll auch das bedeutend größere Kraftwerk Malta-Hauptstufe in der Rottau aufgerüstet werden. Geplant sind zwei zusätzliche Pumpen mit jeweils rund 200 Megawatt Leistung.

Pumpen hinken Turbinen hinterher

Die Kraftwerksgruppe ist laut Verbund mit dem Kölnbreinspeicher die größte „grüne Batterie“ Österreichs. Wird viel Strom gebraucht, kann sie auf Knopfdruck bis zu 1500 Megawatt ins Netz einspeisen. Das entspricht der Leistung der sechs größten Donaukraftwerke zusammen. Umgekehrt gibt es ein Ungleichgewicht: Um überschüssigen Sonnen- oder Windstrom aus dem Netz zu nehmen und zu speichern, stehen derzeit nur rund 1000 Megawatt Pumpleistung zur Verfügung, also ein Drittel weniger.

© Verbund Die Malta-Hauptstufe ist das größte Wasserkraftwerk Österreichs und ging 1978 in Betrieb

„Gerade der heurige Sommer hat gezeigt, wie enorm groß die Stromerzeugung aus Photovoltaik tagsüber ist“, erklärt Verbund-Sprecher Robert Zechner zur Kleinen Zeitung. „Wir wollen deshalb die Pumpleistung in der Kraftwerksgruppe an die Turbinenleistung angleichen.“

Im Kraftwerk Malta-Hauptstufe laufen derzeit vier Turbinen, aber nur zwei Pumpen. Mit den zwei neuen Pumpen würde die Pumpleistung um etwa 400 Megawatt steigen. Gemeinsam mit dem Umbau der Unterstufe wäre die Lücke zur Turbinenleistung damit weitgehend geschlossen.

Sommerstrom für den Winter

Von der Hauptstufe aus wird das Wasser aus dem Möll-Ausgleichsbecken Rottau 1100 Meter höher in den Speicher Galgenbichl gepumpt. Von dort befördert das Kraftwerk Malta-Oberstufe es weiter in den Kölnbreinspeicher.

Darin liege auch der besondere Vorteil der Anlage. Viele Speicher können überschüssigen Strom nur für einige Stunden aufnehmen, etwa vom Mittag in den Abend. Malta-Reißeck kann dagegen Sommerstrom in großem Stil für die verbrauchsstarken Wintermonate speichern. Der Kölnbreinspeicher wird über den Sommer langsam befüllt, damit die Batterie zu Winterbeginn voll geladen ist. „Mit der Steigerung der Pumpleistung erfüllen wir eine wesentliche Anforderung an eine grüne Energiezukunft“, so Zechner.

Keine UVP, Kosten noch offen

Das Projekt steht noch ganz am Anfang, eine Kostenschätzung gebe es noch nicht. Ein behördliches Genehmigungsverfahren wird es geben, eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach dem Beschluss der Kärntner Landesregierung vom Montag aber nicht erforderlich. Derzeit laufen noch wesentliche Planungsarbeiten. Danach soll das Vorhaben auch der Bevölkerung vorgestellt werden, so der Verbund.