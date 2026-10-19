Liebminger übernimmt: Neuer Chef für Silicon Alps Cluster

Der Silicon Alps Cluster zählt sich zu den bedeutsamsten Ökosystemen im Feld der europäischen Mikroelektronik. Jetzt kommt es an der Spitze zu einem Führungswechsel. Michael Liebminger folgt auf Robert Gfrerer.

Bei einem der gewichtigsten österreichischen Cluster kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, soll ab 1. Jänner 2027 Michael Liebminger den Technologie- und Innovationscluster „Silicon Alps“ führen. Liebminger, zurzeit bei der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG beschäftigt, folgt damit auf Robert Gfrerer.

Dieser stand dem Cluster seit Ende 2021 als Geschäftsführer vor und beschleunigte in den vergangenen Jahren Wachstum und internationale Verankerung des vor allem im Süden Österreichs positionierten Elektronik-Ökosystems. Mit Beginn des nächsten Jahres beginnt eine neue Führungsperiode. Gfrerer – zurzeit auch an der Spitze der „Silicon Europe Alliance“, einer Vereinigung von 14 europäischen Clustern – hatte sich erneut beworben, zum Zug kommt nun aber Michael Liebminger.

141 Unternehmen und Institutionen

Offiziell bestätigen will das von Eigentümerseite auf Nachfrage vorerst niemand. Beteiligt am Cluster sind die Kärntner Babeg mit 31 Prozent, die steirische SFG mit 26 Prozent und prominente Unternehmen wie AT&S, AVL, CISC, Infineon, NXP, Ortner, TDK, ams-Osram und die Kelag.

Der Silicon Alps Cluster wurde 2016 ins Leben gerufen und ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 141 Unternehmen und Institutionen – 80 aus der Steiermark, 36 aus Kärnten, 25 aus anderen Bundesländern. Durchaus selbstbewusst zählt sich der Cluster heute zu den fünf bedeutsamsten Mikroelektronik-Ökosystemen Europas.

Österreichweit sind in der Elektro- und Elektronikindustrie 73.000 Menschen beschäftigt, 10.000 mehr als vor zehn Jahren. Das 2024 generierte Umsatzvolumen lag bei 27 Milliarden Euro, das Exportvolumen betrug 19 Milliarden Euro.