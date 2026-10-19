3777 Mitglieder: ÖKB im Bezirk Murau ehrte Mitglieder und zog Bilanz

Die Delegiertenversammlung fand in Ranten statt. Dabei wurden auch Ehrungen durchgeführt.

Bundesauszeichnungen wurden in Ranten verliehen, von links Vizepräsident Harald Schlager, Manfred Kogler, Gerhard Jessner, Anton Feiel, Bezirksobmann Manfred Pfandl und Bürgermeister Franz Kleinferchner

Der mitgliederstarke ÖKB (Kameradschaftsbund) mit 21 Ortsverbänden im Bezirk Murau lud zur Delegiertentagung im Gasthaus Hammerschmied in Ranten. Der geschäftsführende Bezirksobmann Manfred Pfandl begrüßte die Gäste. Eine Bläsergruppe des Musikvereins Ranten umrahmte die Delegiertentagung musikalisch.

Weihe und Ehrungen

Der Österreichische Kameradschaftsbund zählt im Bezirk Murau aktuell 3777 Mitglieder. Über das Jahr hindurch gestaltet der Kameradschaftsbund verschiedene Veranstaltungen, zuletzt etwa die in Murau durchgeführte Kaiserfahnenweihe.

Im Rahmen der Versammlung im Gasthaus Hammerschmied wurden auch Mitglieder geehrt.

Anfang April kommenden Jahres stehen im Bundesverband Neuwahlen bei der Bundesdelegiertentagung an. Für den Landesverband Steiermark wurde der Murauer Bezirksobmann Manfred Pfandl als Kandidat für die Funktion des Präsidenten des Bundesverbandes nominiert, wie bei der Veranstaltung berichtet worden ist. „Ich stelle mich der Wahl“, so Bezirksobmann Pfandl.

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