Um 3,5 Millionen: Kärntner Firma errichtete Standort in Kroatien

Die Wolfsberger Spedition hat nordwestlich von Zagreb einen neuen Logistikstandort errichtet, um ihre Kapazitäten in Kroatien auszubauen.

Die Wolfsberger Traussnig-Gruppe hat in Zaprešić nordwestlich von Zagreb einen neuen Logistikstandort errichtet. Die Investition beträgt rund 3,5 Millionen Euro. Der Standort wird seit Frühjahr 2026 genutzt.

Das rund 14.000 Quadratmeter große Areal umfasst eine Speditions- und Umschlagshalle mit 1500 Quadratmetern sowie Büroflächen auf zwei Ebenen mit insgesamt 250 Quadratmetern. Zusätzliche Verladerampen und größere Lager- und Umschlagflächen sollen den Ausbau des Geschäfts ermöglichen.

Traussnig ist seit 2020 mit einer eigenen Gesellschaft in Kroatien vertreten und beschäftigt dort derzeit 16 Mitarbeiter. Seit Oktober 2025 übernimmt das Tochterunternehmen neben der Verteilung in Kroatien auch die Stückgutdistribution in Montenegro für einen langjährigen Partner.

© Facebook/Traussnig Transport&Logistics Traussnig-Geschäftsführer Philipp Traussnig

Der neue Standort soll die Abwicklung dieser Transporte erleichtern und zusätzliche Kapazitäten für das weitere Geschäft in Südosteuropa schaffen. Zaprešić liegt an Verkehrsverbindungen Richtung Österreich, Slowenien und Südosteuropa. „Der Neubau ermöglicht uns, unseren Kundinnen und Kunden höhere Umschlagskapazitäten und zusätzliche Logistikdienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in einem für uns strategisch wichtigen Markt“, so Geschäftsführer Philipp Traussnig.