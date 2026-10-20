Rutar in Familienhand: Vater und Sohn übernehmen zu 100 Prozent

Josef und Gregor Rutar sind die neuen Alleineigentümer der Rutar Group. Vater und Sohn setzen auf Beständigkeit und wollen den Möbelhändler weiter ausbauen.

Der heimische Möbel- und Einrichtungshandel ist wie kaum eine andere Branche in der Hand weniger Großkonzerne. Eine der wenigen Ausnahmen in Österreich ist Rutar, in Kärnten mit Möbelhäusern in Klagenfurt, Villach und St. Veit sowie der Unternehmenszentrale in Eberndorf vertreten.

1961, vor 65 Jahren, eröffnete der erste „Rutar“ in Eberndorf. Zu Beginn war er ein „etwas zu groß geratener Nahversorger“ mit allem, was die Landbevölkerung damals suchte, erinnert sich Josef Rutar. Er übernahm die Möbelabteilung „mit fünf Küchen und ein paar Kredenzen“ und formte daraus ein Unternehmen mit 17 Standorten in Österreich, Slowenien und Norditalien sowie 700 Mitarbeitern. Die Expansion nach Slowenien startete er vor 25 Jahren.

Schon seit mehr als fünf Jahrzehnten prägt Josef Rutar (72) das Familienunternehmen. Seit 2020 leitet er gemeinsam mit seinem Sohn Gregor (39) die Geschäfte der Rutar Group. Im Unternehmen ist Gregor schon seit 15 Jahren.

Rutar bleibt somit in Familienhand

Nun übernimmt die Doppelspitze aus Vater und Sohn auch die Eigentümergesellschaft zur Gänze. Bisher gehörte sie zur Hälfte Verwandten. Das heißt: Vater und Sohn sind gemeinsam die neuen Alleineigentümer der Rutar Group. Rund ein Viertel der Anteile hält Gregor Rutar, drei Viertel hält Josef Rutar. Der ist sichtbar stolz auf den gelungenen Generationswechsel: „Rutar bleibt somit in Familienhand.“ Mit Gregor schreibe nun die dritte Generation die Erfolgsstory weiter. „Ich glaube an das Team und die Zukunft des Unternehmens“, sagt Gregor.

© Helge Bauer Verstärkte Investitionen in das Kundenservice: Josef und Gregor Rutar (von links)

Ein Erfolgspfeiler ist die Mitgliedschaft im Einkaufsverband Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, dem rund 150 Einrichtungshäuser aus halb Europa angehören. Ein Einkaufsvolumen von etwa 4 Milliarden Euro soll den Rutar-Kunden das bestmögliche Angebot sichern. Gregor Rutar ist seit Kurzem Mitglied des Aufsichtsrates des Verbands.

„Wir wollen und wir werden expandieren“

Verstärkt investieren wolle man in eine weitere Stärke, das Kundenservice: „Wir haben eine Größe, mit der wir etwas mehr bieten wollen als internationale Großkonzerne“, sagt Josef Rutar. Außerdem arbeite man an neuen Vertriebskonzepten – mehr wolle man aber noch nicht verraten. „Wir wollen und wir werden expandieren“, legen Vater und Sohn die Marschrichtung fest. Mit dem Generationswechsel signalisiere man Beständigkeit gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Öffentlichkeit.