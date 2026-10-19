Neustart bei „Eis Greissler“ in Graz mit warmen Süßspeisen

Eisgeschäft in der Grazer Sporgasse ist derzeit geschlossen – und kehrt am 24. Oktober in neuem Design sowie mit einem frischen Konzept retour. Und: Wann das Modegeschäft „Kappaun“ übersiedelt.

„Der Shop geht in die kurze Ruh, pausiert ab 18.10. – wir sind zu! Denn am 24.10. sind wir wieder da, mit neuen Angeboten, wie wunderbar“: In Reimform wird an der momentan geschlossenen Tür von „Eis Greissler“ der Neustart angekündigt, und was sich reimt, soll ja bekanntlich gut sein. Auch in der Sporgasse? Bestimmt, ist sich jedenfalls Georg Blochberger sicher: Also skizziert der Geschäftsführer von „Eis Greissler“ gegenüber der Kleinen Zeitung, was während und vor allem nach dieser Pause passiert.

Denn der Eissalon in der Sporgasse erhält nicht nur ein neues Design, vor allem inhaltlich wird man Naschkatzen – so wie in allen Greissler-Filialen – Neues auftischen. Sämtliche Details will Blochberger noch nicht servieren, aber er verrät vorab: „Wir starten ein Krumble-Konzept. Also mit warmen Süßspeisen“, verrät Blochberger. Unter Crumble versteht man ja in der Regel mit Streuseln überbackene Früchte. „Aber weil wir aus Krumbach sind, schreiben wir es mit K“, lacht er. Die Krumble-Variationen aus dem Hause Eis Greissler werde man unter anderem mit Vanillepudding oder auch Apfelmus anbieten. „Das gilt halt für den Herbst und die Wintermonate. Unser Eis wird es in dieser Zeit auch geben, aber halt eingeschränkt. Und ab dem Frühjahr spielt dann natürlich wieder das Eis die Hauptrolle.“

© Saria „Neuer Look, neuer Geschmack“ heißt es auf der Eingangstür. Zu erleben ab 24. Oktober

Schokoprinzen sind zurück

Auch in der Grazer Herrengasse kann sich ein Eissalon den Herbst und Winter über für eine Veränderung erwärmen: So ist auch heuer aus dem Salon von Charly Temmel ein Pop-up-Store der Schokoladenmanufaktur Felber geworden – unter dem Namen „Schokoprinzen".

Umzug ist in Mode

Von seiner Schokoladenseite will sich künftig auch das Team von „Kappaun“ zeigen – an einem neuen Standort: Wie berichtet, wird die Modefirma ihre Geschäftsflächen in der Stubenberggasse (schräg gegenüber von H&M) verlassen und in die Kurve im Bereich Enge Gasse/Bischofplatz neben dem Frankowitsch übersiedeln. Nun steht auch fest, wann Abschied und Neustart über die Bühne gehen: Von 2. bis 7. November wird Kappaun noch einen Schnäppchenabverkauf hinlegen, ehe dann am 12. November der Neustart in der Enge Gasse in Mode ist.