Landwirt bei Traktor-Unfall in Breitenbuch aus Fahrerkabine geschleudert

Bei einem Unfall mit einem Traktor wurde ein 66-jähriger Landwirt wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Untersuchungen zum Unfallhergang laufen.

Der Traktor kam ins Rutschen und überschlug sich am Feld

Am Montag gegen 7.40 Uhr ereignete sich in Breitenbuch (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) ein Unfall. Ein 66-jähriger Landwirt war alleine mit seinem Traktor unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf einer leicht abfallenden Wiese ins Rutschen kam. Daraufhin dürfte sich das Gerät überschlagen haben und der Mann wurde aus der Fahrerkabine geschleudert, wie die Landespolizeidirektion auf Anfrage der Kleinen Zeitung schildert. Der Traktor hatte kein zusätzliches landwirtschaftliches Gerät montiert.

Eine Privatperson setzte den Notruf ab. Als die FF Breitenbuch zum Unfallort eilte, wurde der Mann bereits vom Roten Kreuz erstversorgt. Der Einheimische wurde nur leicht verletzt und kam mit Hautabschürfungen und Prellungen davon.

Traktor mit Seilwinde geborgen

Mit Unterstützung der FF Kirchbach banden die Breitenbucher ausgelaufenes Öl und Treibstoff. Mit einer Seilwinde konnten die Wehrkräfte – insgesamt standen 13 Mitglieder im Einsatz – das Fahrzeug am Straßenrand zum Abtransport abstellen. Die Erhebungen zur Unfallursache laufen.