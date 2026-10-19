WAC-Führung auf Tauchstation! Wie geht es im Lavanttal weiter?

WAC-Trainer Thomas Silberberger droht das Aus beim WAC. Im Lavanttal rauchen die Köpfe, noch hinter verschlossenen Türen. Trainiert wurde normal.

Anrufe beim WAC und in dessen Umfeld gestalteten sich am Tag nach der nächsten Klatsche, 0:2 daheim gegen Tirol, als schwierig. Die Führung um Präsident Dietmar Riegler oder auch Klubmanager Markus Perchthaler war nicht erreichbar. „Kalt ist es“, sagte ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle und meint damit weniger die Temperaturen im herbstlichen Wolfsberg. Sehr wohl zu Wort meldete sich Trainer Thomas Silberberger nach dem Spielersatztraining. „Ich könnte es mir leicht machen und nicht erreichbar sein, aber so stelle ich mir Zusammenarbeit nicht vor“, stellte er sich Fragen zur Zukunft von Klub und Individuum.

Klar ist: Jetzt geht es um den Job von Silberberger, im Lavanttal werden einmal mehr – besser gesagt zum vierten Mal innerhalb eines Kalenderjahres seit dem Abgang von Didi Kühbauer – die Köpfe zusammengesteckt. Verständlicherweise in dieser Phase hinter verschlossenen Türen. Die Zahlen sprechen gegen Silberberger: 19 Spiele, 1,32 Punkte im Schnitt, in den neun bisherigen Saison-Runden gab es nur fünf Punkte, der WAC ist Letzter und hat mit nur sieben Toren die schlechteste Offensive der Liga. Für ihn spricht die Rettung vor dem Abstieg im Vorjahr. Heuer sind viele Baustellen bei einer verunsicherten Mannschaft offenkundig: Körpersprache, Zweikampfverhalten, gemeinsames Verteidigen im System und fehlende Ideen und Konsequenz im letzten Drittel – all das war zuletzt, mit den Worten von Silberberger, „nicht bundesligatauglich“.

Ein Gesprächstermin des Präsidenten mit Silberberger war am Montag nicht anberaumt, am Dienstag hat die Mannschaft frei. „Ein Tag, den wir alle brauchen“, atmete er durch. „Und am Mittwoch startet die Vorbereitung auf Hartberg am Samstag“, zeigte sich der Tiroler kämpferisch. „Die Stimmung ist wie nach jeder Niederlage natürlich im Keller, aber das ist immer so. Wir brauchen einfach endlich einmal einen Befreiungsschlag, hätten den auch gegen Tirol haben können, Giacomo Vrioni trifft da aber die Stange. Es ist nicht immer alles erklärbar“, seufzte Silberberger, der natürlich als „alter Hase“ im Geschäft weiß, worum es jetzt geht: „Schauen wir, was diese Woche noch bringt.“

Welche Trainer jetzt überhaupt zu haben wären

Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht einfach erweist sich der heimische Trainermarkt, sollte die Führung wirklich wechseln wollen. Das Gros der freien Übungsleiter hat WAC-Vergangenheit. Mit Manfred Schmid (zuletzt Hartberg) war man am Schluss der WAC-Zeit nicht mehr zufrieden, Ferdinand Feldhofer (zuletzt GAK) ging im Streit, vor allem im Streit mit Führungsspielern. Wären da noch Ex-GAK-Interimstrainer Joachim Standfest, der beim WAC kickte, oder Jürgen Säumel. Zehn Monate nach seinem Abgang bei Sturm, hat der ehemalige Trainer der WAC Amateure noch keinen neuen Klub. Schon in der letzten Saison sagte Aufstiegstrainer Nenad Bjelica dem Klub ab, vor fünf Tagen signierte der in der Türkei bei Samsunspor.

So oder so: Spannend bleibt nicht nur wann, sondern vor allem, was der WAC im Laufe der Woche verkünden wird, ehe es am Samstag nach Hartberg geht. Denn Präsident Dietmar Riegler beteuerte, keine „Sekundenentscheidung“ treffen zu wollen. Und nahm die Spieler in die Pflicht. Denn abgesehen von der Führung an der Seitenlinie fehlt es in dieser Mannschaft im Moment an Führung auf dem grünen Rasen.