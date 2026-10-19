Die gegenseitige Kritik zwischen der regierenden FPÖ und dem Oppositionsklub der SPÖ schaukelt sich vor der Budgetrede im Landtag kräftig auf.

Egal ob die Kürzung bei den Musikschulen, beim Sport oder bei der Erhöhung der Nächtigungsabgabe: SPÖ-Chef Max Lercher lässt vor der Budgetrede von Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer im Landtag von der Oppositionsbank aus kein gutes Haar am Budget der blau-schwarzen Koalition. Auch, dass das Land den mit dem Bund vereinbarten Stabilitätspakt wohl sprengen wird, monieren nebst den Neos auch die Roten.

Die FPÖ will sich das Kreuzfeuer offenbar nicht ohne Konter gefallen lassen und attackiert nun die Landes-SPÖ wegen deren Initiativen im Landtag. Die Roten haben nämlich gleich drei Anträge an den Landtag gestellt, die bei der Umsetzung richtig Geld kosten würden. Sie wollen bei der Wohnunterstützung die automatische jährliche Valorisierung wieder einführen und die Einkommensgrenzen deutlich anheben. Der Heizkostenzuschuss soll von 340 auf mindestens 400 Euro steigen, die Einkommensgrenzen sollen deutlich angehoben werden. Und die SPÖ fordert deutlich höhere Auszahlungsbeträge, deutlich höhere Einkommensgrenzen und eine jährliche automatische Indexierung bei der Pendlerbeihilfe.

FPÖ kritisiert rote Schuldenpolitik

Die Blauen sind irritiert, dass Lercher einerseits kritisiert, das Land mache zu viele Schulden, und sich andererseits daran stößt, die Landesregierung spare zu viel. Der FPÖ-Sozialsprecher im Landtag, Philipp Könighofer, fragt daher kopfschüttelnd: „Die SPÖ beantragt die Erhöhung von gleich drei freiwilligen Leistungen und kritisiert gleichzeitig die Budgetpolitik der Landesregierung. Wie soll das bitte funktionieren? Das ist komplette Realitätsverweigerung.“ Er ortet da einmal mehr den roten Hang zu „unkontrollierter Schuldenpolitik“ und erinnert an ihre Rolle in Regierungsverantwortung: „Laut Rechnungsabschluss 2024 hat die SPÖ im Sozialressort 163 Millionen Euro mehr ausgegeben, als sie im Voranschlag budgetiert hatte.“