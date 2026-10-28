40 Jahre Mode Roth Fürstenfeld: Wo es weiterhin „menscheln“ soll

Als Mode Roth 1986 nach Fürstenfeld kam, parkten am Hauptplatz noch rund 100 Autos. Auch heute lautet der Trumpf des Familienunternehmens: Es soll menscheln.

Das Jahr 1986 brachte eine doppelte Neuerung im Modehaus Roth. Zum einen übernahm mit Ferdinand und Linde Roth die zweite Generation der Familie die Geschicke des Handelsunternehmenns. Zum anderen läutete man mit der Eröffnung eines Modehauses in Fürstenfeld eine Zeit der Expansion ein. Erst fünf Jahre zuvor eröffneten die Gründer, Hans und Maria Roth, das erste Modehaus in Gnas. Dieses war aus einer Gemischtwarenhandlung mit Haushaltsartikeln, Schulbedarf, Handarbeitszubehör und Textilien hervorgegangen.



„Fürstenfeld war damals eine starke und pulsierende Einkaufsstadt. Große Betriebe mit vielen Beschäftigten prägten die Region. Fachmarktzentren am Stadtrand gab es noch nicht, und die Innenstadt mit dem Hauptplatz funktionierte sehr gut“, erinnern sich Linde und Ferdinand Roth anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Fürstenfelder Standortes, warum es sie dorthin gezogen hatte.

© KLZ / Dominik Oberwinkler Katrin Roth und Rainer Rauch führen das Familienunternehmen seit 2011

Wechselnde Bedürfnisse

„Für mich, der aus Gnas kam und den Familienbetrieb von Anfang an miterlebte, war die Frequenz in der Stadt etwas ganz Besonderes. Am damals noch nicht asphaltierten Hauptplatz konnten rund 100 Autos parken. Die Kundinnen und Kunden kamen von weit her, und der Bedarf an Mode war vorhanden“, meint Ferdinand Roth. Heute gehe es eher darum, ebendiesen zu wecken, sind sich er und Linde Roth einig.



Für sie war Fürstenfeld jedenfalls Ausgangspunkt aller Weiterentwicklung des Modehauses, das mittlerweile an elf Standorten rund 180 Mitarbeiter, darunter 14 Lehrlinge, beschäftigt.



Mit Blick auf die Zukunft des Modehauses ist für Katrin Roth und Rainer Rauch, die das Unternehmen seit 2011 leiten, zwar klar, dass sich auch Geschäfte an den Zeitgeist anpassen müssen, etwa in Fragen der Digitalisierung. Trotzdem dürfe eines nicht verloren gehen: „Es soll menscheln. Persönliche Begegnungen, gute Beratung und eine herzliche Atmosphäre machen den Unterschied.“