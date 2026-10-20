Wirtepaar vom Wörthersee eröffnet Restaurant in der Innenstadt

Helene und Farhad Rana nehmen ein neues gastronomisches Projekt in Klagenfurt in Angriff. In „Ranas Restaurant“ bietet das Paar orientalische Fusionsküche an.

Mehr als fünf Jahre begeisterte das „Okto Dining“ in Klagenfurt seine Gäste mit asiatisch-arabischem Geschmack. Ende Februar aber verabschiedete sich das schlagzeilenträchtige Lokal am St. Veiter Ring – unter anderem lehnte das Restaurant einen Test durch Gault-Millau ab – mit einer großen Abschiedsrunde aus der heimischen Lokalszene, denn Küchenchef Abnoub Shenouda und Partnerin Nicole Decleva wollten neue Wege gehen.

In Kürze öffnet am Standort aber wieder ein Restaurant: Farhad und Helene Rana erfüllen sich den Traum vom eigenen, kleinen Lokal und wollen in „Ranas Restautant“ mit orientalischer Fusionsküche begeistern. „Die Eigentümer sind auf uns zugekommen“, erzählt Helene Rana. Ein erster Blick in das Lokal hat das Paar überzeugt – besonders angetan hat es ihr die knallrote Eingangstüre.

Kulinarische Reise

Hinter dieser können die Gäste ab November eine kulinarische Reise zwischen Indien, Levante und dem Orient unternehmen. Dazu verbinden die Ranas intensive Gewürze, moderne Gerichte und ausgewählte Zutaten mit herzlicher Gastfreundschaft. Den Schärfegrad der Gerichte, für die sich Farhad Rana verantwortlich zeigt, beschreibt Helene Rana als europäisch, und es kann jederzeit nachgewürzt werden. Mittags sollen diverse internationale Menüs, mit und ohne Fleisch, angeboten werden. Die Innenräume des Lokals hat das Paar in den letzten Wochen an ihr Motto angepasst.

Ranas Restaurant Adresse. St. Veiter Ring 31, 9020 Klagenfurt Telefon. 0463/276064 E-Mail. restaurant.ranas@gmail.com Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr und samstags von 12 bis 22 Uhr.

Das Ehepaar Rana ist in der heimischen Gastronomie-Szene kein Unbekanntes. Zunächst führte es das „Rana’s Restaurant“ an der Wörthersee-Promenade in Pörtschach. Nach 14 Jahren war dort aber unfreiwillig Schluss, der Pachtvertrag wurde nach Unstimmigkeiten nicht mehr verlängert. Nach dem überraschenden Aus eröffneten die Gastronomen im Klagenfurter Südpark das Lokal „Kebab & Co by Ranas“. Bereits 2023 fand die Gemeinde Krumpendorf mit Helene und Farhad Rana für die nächsten zehn Jahre Pächter für die Gastronomie im Parkbad. „Beide Lokale bleiben selbstverständlich, wir können uns diesbezüglich auf unsere Mitarbeiter verlassen“, sagt Helene Rana.