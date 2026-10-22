Das sind die Gründe! WAC trennt sich von Thomas Silberberger

Nach 19 Spielen ist die „Ära“ Thomas Silberberger beim WAC Geschichte. Das Bundesliga-Schlusslicht trennte sich vom vierten Trainer in einem Jahr. Manfred Schmid übernimmt.

Ein Sieg, zwei Remis, fünf Punkte, schlechteste Offensive der Liga, Tabellenletzter. Das ist die ernüchternde Bilanz der ersten neun Bundesligarunden des WAC. Und so kam es ausgerechnet dazu, dass der Ex-Verein dem Wolfsberger Trainer den letzten Stoß verpasste. In der Woche nach dem 0:2 gegen WSG Tirol wurde im Lavanttal die Reißleine gezogen, Thomas Silberberger von seinen Aufgaben entbunden. Der WAC verkündete die Trennung am Donnerstag.

Silberberger war in der Vorsaison als vierter Trainer einer bereits katastrophalen Spielzeit gekommen und auf Ismail Atalan gefolgt. Der Abstiegskampf-erprobte Übungsleiter rettete die Wölfe vor dem Gang in die zweite Liga, nun steht man wieder auf dem Schleudersitz. Speziell die jüngsten Niederlagen waren defensiv – und das betonten sowohl Trainer als auch Mannschaft regelmäßig – auf individuelle Unachtsamkeiten zurückzuführen und nicht auf taktische Vorgaben. Jedoch ist das Verhindern von Toren das eine, das Erzielen eigener Treffer und der Umgang mit dem Ball in dessen Besitz eine andere Geschichte. Eine, an der Silberberger auch scheiterte. Die Gründe für das Aus:

Defensive: Standards, Zweikampfverhalten, Körpersprache

Thomas Silberberger trat beim WAC an mit dem klaren Ziel: „Wir wollen bei Standards eine der besten Mannschaften der Liga sein.“ Das gelang weder offensiv noch defensiv. Welche groben Schnitzer die WAC-Abwehr regelmäßig produzierte, war nicht bundesligareif. Stellungsfehler, Unaufmerksamkeiten und vor allem die Robustheit fehlten. Und das bei Spielern wie Mamadou Diabate, der in der Vergangenheit bei Zweikämpfen eher übers Ziel hinausschoss, sich zuletzt oft aber eher wie ein Jugendspieler abkochen ließ. Wie etwa beim Tor zum 0:2 gegen Tirol. Ähnliches gilt auch für Raffael Behounek. Groß, schwer und eigentlich immer für sein intaktes Selbstvertrauen bekannt, unterliefen ihm selbst beim guten Saisonstart schon wilde Abspielfehler, in der Rückwärtsbewegung offenbarte auch er Schwächen. Beim 0:3 in Altach ließ er sich bei einem simplen langen Ball hängen, verlor den Zweikampf, später stand es 0:1.

Verteidigen fängt natürlich früher, weiter vorne an: Positionierung, gemeinsames Pressen und Stabilität im Mittelfeld fehlen dem WAC ebenso. Egal ob auf den Außenbahnen oder im Zentrum. Dass der mit Potenzial ausgestattete Otar Mamageishvili von ständigen Verletzungen ausgebremst wird und noch gar nicht richtig in Fahrt kam, tut das Übrige dazu.

Kaderzusammenstellung: Viel Stückwerk

Individuelle Fehler hin oder her, Silberberger war maßgeblich für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. „Einer der schlechtesten des WAC in der Bundesliga“, attestierte etwa TV-Experte Andreas Herzog. Es fehlt wohl, einmal mehr, an klarer Struktur innerhalb der Gruppe. Kapitän Nico Wimmer ist schwer verletzt, bitterer kann es für ein gebeuteltes Team kaum laufen. Routiniers wie Markus Pink oder Simon Piesinger gelten nicht als absolute Lautsprecher in der Kabine, Behounek konnte sich ob der spielerischen Leistung nicht den gewünschten Status erarbeiten. Dominik Fitz dürfte nach seiner Rückkehr aus den USA noch Anpassungsprobleme haben. Jedoch: Er war seit seiner Ankunft gesetzt, die Körpersprache oft schwer mitanzusehen. Weshalb Präsident Dietmar Riegler auch richtig liegt, wenn er betont, die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen, mit vielen unzufrieden zu sein.

Offensive: Es fehlen sowohl Ideen als auch Spielglück

Sieben magere Tore aus neun Runden, drei davon alleine zum Auftakt gegen Austria Wien: Der schwächsten Offensive der Bundesliga fehlt es an Durchschlagskraft, an Selbstvertrauen, Eins-gegen-Eins-Situationen zu suchen und zu lösen, an Präzision bei hohen Bällen – sowohl aus dem Spiel als aus Standards. Giacomo Virioni kam aus einer Verletzung in eine verunsicherte Truppe zurück, ließ sich davon anstecken. Phillip Verhounig hatte mit mehreren Stangenschüssen Pech, Markus Pink kommt als Joker nicht auf das nötige Level an Selbstbewusstsein.

Trainerwechsel: Manfred Schmid übernimmt die Wölfe

Bei allen Versäumnissen von Team und Trainerteam der letzten Wochen: Wie und von wem ist diese WAC-Mannschaft trainierbar? Ein Jahr nach dem Kühbauer-Knall, dem Abgang vom Cupsiegertrainer, haben sich mit Peter Pacult, Atalan und Silberberger drei weitere Coaches in kürzester Zeit am Team abgearbeitet. Silberberger hielt es nun 19 Spiele aus, Punkteschnitt 1,32. Besser machen soll es jetzt ein Rückkehrer. Manfred Schmid, 2023 nach Robin Dutt gekommen und 2024 nach 46 Partien von Didi Kühbauer abgelöst, ist nach seinem Abgang aus Hartberg im Sommer nun also wieder in der Bundesliga.

Ebenfalls nicht mehr an Bord sind die Co-Trainer Hannes Jochum, Jonas Hildebrandt und David Sencar. Jochum war seit 2007 durchgehend im Klub, stieg mit dem WAC in die Bundesliga auf, seit 2013 bekleidete er druchgehend das Amt als Co-Trainer. Manfred Schmid bringt Christian Mayrleb und Andreas Biritz mit.