Bim und Pkw kollidierten: Unfall in Graz-Andritz

Bei der Maut Andritz ist es Montagvormittag zu einem Straßenbahn-Unfall gekommen. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Eine Bim und ein Pkw sind kollidiert

In Andritz – Höhe Maut – ist es am Montag gegen 10.45 Uhr zu einem Straßenbahnunfall gekommen. Ein Pkw und eine Straßenbahn sind aus ungeklärter Ursache kollidiert.

Die Holding Graz Linien mussten einen Schienenersatzverkehr einrichten. Busse fahren vom Jakominiplatz nach Andritz, die Haltestellen Hauptplatz und Schloßbergplatz können daher nicht angefahren werden.

Weitere Informationen folgen.